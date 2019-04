Sabrina Salerno e “Tinder e sorpresa”/ Video Le Iene: chi è caduto nella sua rete?

Sabrina Salerno protagonista di “Tinder e sorpresa”, la nuova idea di Mary Sarnataro de “Le Iene”. In ogni puntata un personaggio famoso viene iscritto nell’app di incontro con un altro uomo e viene organizzato un incontro al buio. Dopo Nina Moric e Taylor Mega, è stata la volta della pornostar Malena, quindi Vladimir Luxuria nella scorsa puntata. Oggi tocca a Sabrina Salerno. La cantante viene iscritta e tre uomini abboccano subito, quindi viene organizzato un incontro al buio. Tra questi c’è Antonio, scrittore 39enne, che ha scritto di detestare le donne che se la tirano. Quindi Sabrina Salerno si fa “googlare” per svelare la sua identità. Allora lui si mette a cantare i successi della showgirl proprio con lei. Ma non è tutto: c’è anche chi scoprendo di avere di fronte Sabrina Salerno decide di darsela a gambe. Il terzo invece si è ritrovato a vestire i panni del sessuologo anziché quelli dell’amante.

SABRINA SALERNO E “TINDER E SORPRESA” DE LE IENE

Questa volta “Boys boys boys” lo cantano i tre caduti nella rete di Mary Sarnataro. Nel video di anticipazione del servizio di oggi “Tinder e sorpresa” con Sabrina Salerno protagonista, si vede la cantante e showgirl alle prese con lo scrittore 39enne. «Senti ma… Tu pensi veramente che io sia Debora senza h?», chiede ad Antonio. E lui risponde: «Ovviamente no…». Quindi lei lo incalza: «Quindi chi sono?». Ma lui prova a non sbilanciarsi: «Questo è un mistero… Devo riconoscerti?». E lei, su consiglio di Mary Sarnataro che le parla attraverso un auricolare, ribatte: «Certo caro. Metti su Google: Sabrina Salerno». Di fronte a questa risposta, lo scrittore 39enne non può che ammettere di avere di fronte proprio la showgirl: «Allora avevo riconosciuto qualcosa!». E finalmente la sexy girl mostra le doti che l’hanno fatta sfondare nel mondo dello spettacolo, che potete vedere nel video di anticipazione del servizio.





