Sabrina Salerno/ “Mi piacerebbe fare la giurata di X Factor” (Domenica In)

Sabrina Salerno non ha smesso di pensare alla musica ed in particolare si vedrebbe bene nei panni di giudice di X Factor. Lo racconta a Nuovo, rivelando che è uno dei suoi grandi sogni: “L’unica cosa che mi piacerebbe fare è la giurata di X Factor“. Anche se in realtà spera di proseguire lungo la strada del cinema, un percorso che sta solcando grazie a Modalità aereo diretto da Fausto Brizzi e con Violante Placido e Paolo Ruffini. Dopo aver solcato gli anni Ottanta a suon di musica rimaste nella storia della discografia italiana, Sabrina era scomparsa da tempo dalla tv. Merito della nascita del figlio Luca Maria ed ancora prima dell’amore scoppiato con Enrico Monti, incontrato a metà degli anni Novanta. Oggi, 5 maggio 2019, Sabrina Salerno sarà invece ospite di Mara Venier a Domenica In. Quali saranno le sue rivelazioni? Di sicuro il grande legame che ha creato e nutrito con la famiglia, l’unica in grado di farla capire “il vero senso della vita“. Anche se ha vissuto i suoi momenti bui, magari non visibili agli occhi di chi l’ha sempre dipinta come una persona solare.

Sabrina Salerno: 51 anni e non dimostrarli

Sabrina Salerno è riuscita a sconfiggere il tempo e lo dimostra il suo volto e fisico, sempre mozzafiato come un tempo e quasi invariato rispetto a quegli anni Ottanta che l’hanno fatta esplodere come artista. 51 anni già compiuti ed un tacco 12 sempre ai piedi, non ha mai smesso di essere il sogno proibito di molti italiani. Occhi penetranti e da gatta ed un’ironia sempre attiva, come dimostra uno dei suoi ultimi post su Instagram. “Quante persone conoscete che si fanno fotografare e vi parlano con gli occhiali scuri“, chiede agli ammiratori. Naturalmente nello scatto non può che indossare un paio di occhiali a specchio. Clicca qui per guardare la foto di Sabrina Salerno. In realtà i followers sono più concentrati sulla prova bikini che sfoggia nelle Stories, dove il decolletè prorompente della Salerno non può che catturare lo sguardo. Un po’ come il suo sorriso, che sembra scoprire solo durante i duri allenamenti in palestra. D’altronde risale solo a pochi giorni fa un video lanciato su Twitter che ha fatto girare la testa a molti. Una clip in lingerie che ha fatto scoppiare i social e di cui si parla ancora oggi.

