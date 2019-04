Sabrina Salerno/ Video Le Iene: “A 17 anni la prima proposta indecente, ma…”

Sabrina Salerno a tutto tondo in un’intervista a Le Iene con Mary Sarnataro. La cantante, recentemente protagonista dell’ormai noto Tinder e sorpresa, si è confessata tra passato, presente e futuro. Ma la Salerno ha paura de Le Iene? «No, anzi, Le Iene portano fortuna. Se mi piacerebbe fare la iena? Sì, non lo so, boh: forse ho detto sì troppo velocemente». L’artista ha poi parlato del suo stato perenne di icona sexy: «Questo sex symbol anni Ottanta che in realtà amo, ma che sta un po’ stretto. In realtà sono più simpatica che bella. Io trovo che Belen sia bella e simpatica. Una bella e antipatica? Sembri un po’ antipatica te… (ride, ndr)». E non ha alcun rimpianto: «Non ho rimpianti, negli anni Novanta me la sono spassata da morire, credo che siano stati i più belli della mia vita».

“A 17 ANNI LA PRIMA PROPOSTA INDECENTE”

Sabrina Salerno ha poi rivelato di aver ricevuto la prima proposta indecente quando era ancora minorenne: «La prima volta mi è successo a 17 anni con un regista molto famoso, non dico chi è e l’ho rincontrato negli anni e ho sempre fatto finta di niente. Non l’ho data». Poi sui motivi del suo successo: «Una che ha avuto successo stupida non l’ho mai conosciuta: 30 anni di carriera sono lunghi, spero di averne altri trenta. Tette al chiodo? Non ci voglio neanche pensare». Ed oggi chi è la Salerno? «Sono passata dal teatro alla tv, al fare gli album. Ho una tournèe che riprende a ottobre in Francia. E’ uno spettacolo che ha venduto 4 milioni di biglietti in dieci anni, è sempre il numero uno. E’ diventato come un musical anche se lo facciamo in stadi e palazzetti dello sport». Clicca qui per vedere il video dell’anticipazione de Le Iene.

