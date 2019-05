SALMO/ Video, “Open Sea Republic sarà un live molto diverso” (EPCC)

EPCC di Alessandro Cattelan torna con la quinta puntata su Sky Uno. Tra gli ospiti pronti a raccontarsi e divertirti c’è anche Salmo, il rapper che con il padrone di casa si cimenterà in una esibizione davvero imperdibile. Salmo e Cattelan, infatti, daranno vita a una affollatissima performance in cabriolet sulle strade del centro di Milano. Un ritorno col botto per il rapper che nel corso degli ultimi anni ha conquistato la hit parade con diversi singoli di successo diventando uno dei rapper di riferimento della scena musicale italiana. Per l’occasione si esibirà sulle note di “Cabriolet” proprio con il padrone di casa Alessandro Cattelan prima di partire per un lungo tour che lo vedrà impegnato in giro per l’Italia fino a settembre.

Salmo: “spero sia il primo di una serie di dj set”

Intanto in questi giorni Salmo ha annunciato una nuova importante sfida. Si tratta di un festival musicale di trentasei ore che il rapper terrà sul traghetto Genova – Olbia. Un progetto impegnativo ed originale dal titolo “Open Sea Republic”, che si svolgerà dal 21 al 23 giugno. “Con i ragazzi di Red Bull abbiamo trovato e sviluppato sempre idee originali e questa è l’ultima: Open Sea Republic spero sia il primo di una serie ci saranno dj set e live molto diversi da quello che sto portando in tour. Insieme a me ci saranno vari ospiti, ma non li annuncerò prima di partire, vorrei fosse una sorpresa” ha spiegato il rapper. Trentasei ore di musica, ma anche eventi e dj set a bordo di un traghetto che porterà i viaggiatori da Genova a Olbia.

Salmo: la nuova sfida

Il Festival speciale Open Sea Republic di Salmo prenderà il via il 21 giugno dal porto di Genova per poi concludersi il giorno dopo ad Olbia. Per l’occasione il rapper salirà su di un palcoscenico allestito sul ponte del traghetto di Gnv (Grandi Navi Veloci) per uno speciale concerto di sole tre. Una performance inedita e pensata proprio per questa occasione speciale che sarà completamente diversa da quello che vedremo durante il prossimo “Playlist Tour”, che vedrà Salmo impegnato per tutta l’estate. Open Sea Republic è una spazio aperto, senza barriere; uno show unico nel suo genere che permetterà ai partecipanti di poter condividere uno spazio open in mezzo al mare col proprio artista preferito.





