San Andreas/ Video, su Canale 5 il film con The Rock (oggi, 9 maggio 2019)

San Andreas regala uno spunto interessante nel palinsesto televisivo di Canale 5 per la prima serata di questo giovedì 9 maggio 2019 a partire dalle ore 21:35. Stiamo parlando di un film che è stato girato negli Stati Uniti d’America nel 2015 dalla casa cinematografica della Warner Bros in collaborazione con la Village roadshow Pictures e la New Line Cinema. La regia del film è stata affidata a Brad Peyton con soggetto tratto dalla storia scritta da Jeremy Passmore e Andre Fabrizio con la sceneggiatura che è stata rivista e adattata da Carlton Cuse. Il montaggio di questo splendido film è stato realizzato da Bob Ducsay, le musiche della colonna sonora sono state composte da Andrew Lockintgon mentre i costumi che sono stati indossati dagli attori sul set sono stati ideati e realizzati da Wendy Chuck. Nel cast sono presenti Dwayne Johnson, Carla Cugino, Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Ioan Gruffud e Hugo Johnstone – Burt.

San Andreas, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di San Andreas. Siamo nello stato della California e per la precisione nella città di Los Angeles dove vive Ray, un soccorritore dei vigili del fuoco. Ray sta attraversando un periodo non felicissimo della propria esistenza soprattutto per quanto concerne la sfera sentimentale. Infatti il suo matrimonio con la moglie Emma si sta dissolvendo nel nulla con quest’ultima che peraltro ha da poco iniziato una storia d’amore con un ricco imprenditore edile della zona di nome Daniel. Questo non gli permette nemmeno di avere un contatto quotidiano con la propria amata figlia Blake la quale accompagnata proprio da Daniel sta per raggiungere San Francisco da dove dovrebbe prendere un aereo alla volta di New York. Intanto un sismologo di nome Lawrence insieme al proprio collaboratore Kim sta esaminando la situazione nei pressi della celebre diga di Hoover con un apparecchio di propria invenzione che secondo i calcoli sembra essere in grado di prevedere eventi sismici. Mentre i due stanno effettuando dei rilevamenti si manifestano degli scompensi che in poco tempo danno origine ad un violento terremoto di 7,1 gradi della scala Richter. Le conseguenze del sisma sono devastanti con Kim che perde la vita e addirittura la diga di Hoover che sbriciola in pochi secondi come se nulla fosse. Purtroppo il peggio deve ancora avvenire in quanto il sisma ha delle ripercussioni sulla faglia di San Andreas che mette in ginocchio l’intero stato della California dando origine ad un terremoto di ben 9,1 gradi. Toccherà naturalmente a Ray portare in salvo la propria ex moglie e l’amata figlia Blake che dinanzi al pericolo viene letteralmente abbandonata al proprio destino da Daniel.

