Sandra Milo/ “Per pagare le tasse mi sono venduta ad un uomo”. Verità choc

Sandra Milo è stata nuovamente ospite presso gli studi di “Storie Italiane”, per parlare della sua vicenda; la nota attrice è stata infatti accusata dall’agenzia delle entrate di aver evaso le tasse, e dopo una lunga trafila burocratica è riuscita ad ottenere uno sconto, nonché una rateizzazione del pagamento. Sono stati mesi difficili quelli appena passati per Sandra, che ha spiegato di aver pensato anche al suicidio: «Adesso sto molto meglio grazie, le cose stanno migliorando moltissimo e ciò influisce sul mio umore. La cosa straordinaria è stata la grande manifestazione d’affetto anche da persone sconosciute, questo mi da la consapevolezza che i sentimenti ci sono e che non siamo solo cinici. C’è questo senso anche di fratellanza, che si ritrova nei momenti di disperazione». Quindi la Milo aggiorna la sua situazione giudiziaria: «Il mio avvocato aveva fatto ricorso, io ho chiesto la rottamazione delle cartelle esattoriali, e grazie alla nuova legge è stata accolta la mia richiesta, mi hanno tolto il pignoramento sui guadagni e quindi mi hanno messo in condizione di pagare le tasse».

SANDRA MILO A STORIE ITALIANE

Il debito iniziale era di più di 3 milioni di euro, che è stato poi ridotto a 400mila euro circa: «Si – prosegue la Milo – perché molte cifre erano more, sanzioni e via dicendo. Ora devono ancora stabilire la cifra precisa e c’è da dire che nell’accertamento che mi era stato fatto c’erano stati errori grossolani, addirittura due appartamenti che non avevo mai posseduto». Problemi economici anche per Leopoldo Mastelloni, anch’egli in studio a Storie Italiane: «Delle persone mi stanno aiutando con dei lavori per darmi un minimo di dignità. Sono stato sempre un uomo integro dal punto di vista lavorativo. Sono una persona positiva ma è molto brutto essere messo da parte a 74 anni, nonostante in strada mi riconoscano tutti. Anche io sono nella situazione di Sandra per una questione di tasse, ho ricevuto un pignoramento e devo avere 26mila euro dallo stato che non avrò mai, è stata una valanga». Nel salotto di Storie Italiane, infine, anche Floriana Secondi: «Ho avuto un problema con un commercialista, non ho saputo gestire tanti soldi che mi erano arrivati quando avevo 23 anni, uscita dal Grande Fratello. Ma fortunatamente sono riuscita a pagare tutto». Scoop finale di Sandra Milo: «Per pagare le tasse e aiutare i miei figli mi sono venduta ad un uomo, è la prima volta che lo dico, ma non ho problemi a dirlo».

