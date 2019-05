Santiago Lara, “figlio di Maradona”/ “Mia madre è morta, ma ha…” (Non è la D’Urso)

Santiago Lara è certo di essere il figlio di Diego Armando Maradona: lo ha scoperto all’età di 13 anni, quando una rivista ha pubblicatola sua foto sulla cover. “Ho visto un’immagine di copertina e c’era scritto ‘il figlio di Diego Armando Maradona’ – spiega a Live Non è la D’Urso – sono corso a casa da mia nonna, ha chiamato mio padre, abbiamo chiamato un avvocato”. Santiago Lara, però, assicura: “Mio padre adottivo? Per me corrisponde a mio padre perché mi ha cresciuto”, mentre, per quanto riguarda la questione sulla sua paternità, rivela: “Quando avevo 17 anni è scoppiato di nuovo il caso, la bomba, poi sono apparso in Argentina e allora ho lasciato tutto finché ho deciso che era il momento di riprendere la questione”. Oggi, infatti, gli è rimasto solo suo padre, dal momento che sua madre è morta quando aveva solo tre anni: “Una settimana prima stava molto male – spiega Lara – aveva una malattia, ha chiamato mio padre e gli avvocati e ha raccontato tutto. Il mio papà adottivo non capisco come abbia potuto sopportare tutto. Io adesso ho il cuore a mille”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

La sua storia a Live non è la ‘D’Urso

Santiago Lara, il presunto figlio di Maradona, torna protagonista a Live Non è la D’Urso per raccontare la sua storia. Dopo il collegamento con Barbara D’Urso andato in onda alcune settimane fa, questa volta il presunto nono figlio de El Pibe de Oro potrebbe conoscere la sua vera identità visto che durante la diretta del seguitissimo programma televiviso chiederà il test del DNA. Durante lo scorso collegamento, infatti, Santiago in compagnia del suo avvocato aveva dichiarato di volersi sottoporre al test del dna per accertare la paternità di Diego Armando Maradona. Una grande esclusiva quella di Santiago Lara, il diciassettenne che sostiene di essere il figlio segreto di Diego Armando Maradona, che torna protagonista in occasione della nuova puntata del talk condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

Santiago, nono figlio di Maradona?

Se il test del dna confermerà la paternità di Diego Armando Maradona, Santiago Lara sarebbe il nono figlio de El Pibe de Oro che in passato ha riconosciuto altri figli tra cui Jana, Dieguito, Fernando, Dalma e Giannina Diego Armando jr, napoletano conosciuto in Italia per aver partecipato al reality show “Campioni”. La curiosità intorno a Santiago è nata in Argentina quando il ragazzo alla stampa locale ha inviato degli audio in cui diceva: “Per me, mio padre sarà sempre Marcelo Lara, ma da quello che ho capito e da quello che mi hanno spiegato, mio padre è presumibilmente Diego Maradona”. La notizia, in realtà, era già venuta alla luce nel 2005 per voce di Natalia Garat, la mamma di Santiago. La donna aveva avviato la causa per la filiazione del figlio poi sospesa a causa della sua morta improvvisa.

Santiago e il test del dna

Al raggiungimento della maggiore età, Santiago ha deciso di riaprire la causa per scoprire la verità. Maradona è o non è il suo vero padre? Cosi tornano ad accendersi i riflettori su Santiago per un solo motivo: scoprire la verità. A rappresentare Santiago è l’avvocato Fabian Musto, che ha dichiarato: “stiamo chiudendo il negoziato per iniziare un ricorso legale sulla sua filiazione, per ora non posso dire nulla, per rispetto per Santiago, Maradona e Dr. Morla, ma le condizioni sono giuste per andare avanti”. Non resta che seguire la vicenda e scoprire cosa rivelerà il test del dna richiesto dal giovane diciassettenne. Qualora l’esito del dna sarà positivo, questo confermerebbe la versione della mamma e le parole di Santiago.



