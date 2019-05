Sara, amica elementari di Serena Rutelli al GF 16/ “Spero potremmo frequentarci…”

Ancora un altro ritorno dal passato per Serena Rutelli. Nella nuova diretta del Grande Fratello 16, Barbara d’Urso le svela di aver ricevuto il messaggio di una sua amica d’infanzia; “Sara, ti ha visto qui al Grande Fratello e si è ricordata di un sacco di cose..”. Sara, con un video messaggio, svela a Serena della sua speranza di poterla frequentare una volta finita questa sua avventura. “Ciao Serena, non so se ti ricordi di me. Mi chiamo Sara e io e te abbiamo fatto insieme i primi 2 anni di elementari. Eravamo molto legate e spesso venivi da me a chiedermi aiuto dai ragazzini che talvolta ti prendevano in giro. – così aggiunge – Poi però un giorno sono arrivata a scuola e non ti ho trovata più. Non posso dimenticare i tuoi occhi sofferenti..” Il messaggio conclude: “Mi piacerebbe tanto poterti riabbracciare, per ora ti mando questo messaggio e magari, una volta uscita dalla Casa, potremo frequentarci.”

SERENA RUTELLI RITROVA L’AMICA SARA AL GRANDE FRATELLO 16

Serena Rutelli è molto felice di questa sorpresa ma non è finita qui per lei. Ecco infatti che nella Casa del Grande Fratello 16 fa il suo ingresso proprio Sara. La ragazza abbraccia Serena con affetto e ammette di essere davvero felice di poterla rivedere. “Sono molto contenta di averti rivista e spero che una volta fuori da qui potremmo avere modo di frequentarci e conoscerci meglio” dichiara Sara. Serena ne è contenta e accetta la sua proposta. Le due ragazze si abbracciano ancora un’ultima volta prima di salutarsi in attesa di potersi incontrare dopo questa avventura di Serena Rutelli al Grande Fratello 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATA