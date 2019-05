Sara Fasano a Pomeriggio 5/ Miss Calabria da Ciao Darwin 8 al salotto della d’Urso

Tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5 c’è anche la bellissima Sara Fasano. Lei è Miss Calabria 2018 e ha anche partecipato a Miss Italia, arrivando alle prefinali nazionali. Nata a Cosenza, oggi si divide tra Calabria e Milano visto che, dopo il diploma conseguito al liceo scientifico “Fermi”, studia Biotecnologie dell’Università Statale nel capoluogo lombardo. È qui che lavora anche come modella ed ha partecipato anche alla Milano Fashion Week 2019, dove ha aperto la sfilata di Babylon. Prima di Pomeriggio 5, Sara Fasano è apparsa in tv a Ciao Darwin 8 nella sfida Belli contro Brutti. In merito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di OggiSud, dove ha ammesso: “Partecipare a Ciao Darwin è stata un’esperienza che rifarei mille volte. Mi sono trovata benissimo con la redazione e con gli altri concorrenti di entrambe le squadre, abbiamo stretto un bel legame”.

SARA FASANO E LE CRITICHE DOPO CIAO DARWIN 8

Ma è proprio dopo la partecipazione a Ciao Darwin 8 che la bella Sara Fasano ha ricevuto dal pubblico un po’ di critiche. La bella Miss Calabria ha deciso allora di replicare proprio nel corso dell’intervista rilasciata: “Ho letto molte critiche sul mio accento, fatte per la maggior parte da calabresi. – così spiega – Ho già frequentato un corso di dizione, ma ci tengo a precisare che vorrei vedere la gente non soffermarsi solo sulla mia cadenza ma bensì sulle cose che ho detto. Io vado fiera delle mie origini e non vedo perché dovrei vergognarmi di parlare in pubblico con il mio accento.”

