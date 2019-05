Sara Varone/ “Io vittima di Eliana e Pamela” (Live Non è la d’Urso)

Questa sera a Live Non è la d’Urso andrà davvero in onda l’epilogo della triste storia dei finti matrimoni e dei rapporti lunghi anni ma senza mai aver visto o incontrato il presunto fidanzato o marito? La puntata speciale andrà in onda questa sera partendo dalle rivelazioni di Eliana Michelazzo, che proverà a passare come una vittima, e di tante come lei che in questi anni sono finite in questa sorta di circo degli orrori, Sara Varone compresa. Da Domenica Live a Storie Italiane, la showgirl ha già avuto modo di raccontare diverse volte del suo finto fidanzamento via social con l’uomo perfetto e anche a Non è la d’Urso si è parlato di lui come di un possibile “parente” del (finto) marito di Eliana Michelazzo, anche se quest’ultima ha provato a dire di no. Cosa succederà questa sera? Sara Varone ha annunciato che questa sera sarà ospite nel salotto di Barbara d’Urso per parlare di quello che le è successo.

CHI E’ DAVID LORENZO COPPI?

Nei giorni scorsi, proprio a Domenica Live, Sara Varone ha parlato del suo lungo e intenso rapporto con David Lorenzo Coppi: “Non vedevo l’ora di scambiare messaggi con lui la sera, ma purtroppo questa persona non esisteva [….] Purtroppo tante donne sono vittime di queste truffe, attenzione succede a tutti”. La showgirl ha ammesso di essere stata presa in giro proprio dalle due agenti di Pamela Prati, ovvero Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo ree di averle presentato questo ragazzo, via Facebook, con il quale ha chattato per quattro mesi ma che probabilmente nemmeno esiste: “Se mi ero innamorata di lui? Vidi solo una foto di lui, vera, reale. Poi mi arrivò una sua foto dalla Thailandia da parte sua, ma non era David Lorenzo Coppi. Lui non esisteva nemmeno”. All’epoca dei fatti la Varone ha ammesso di non aver denunciato l’accadimento per paura e che quando si è ribellata chiedendo di vedere e conoscere di persona questo ragazzo è successo di tutto: “Si è scatenato l’inferno. Mi sono ritrovata dentro una cosa più grande di me senza nemmeno rendermene conto”.

LE PAROLE DI ELIANA E PAMELA

In seguito, Sara Varone ha confermato il suo racconto anche al settimanale Oggi in una lunga intervista in cui ha spiegato i dettagli di quella che ormai definisce una trappola a tutti gli effetti soprattutto quando Eliana e Pamela facevano di tutto per metterla con le spalle al muro: “Mi dicevano che creavo grossi conflitti in famiglia. Che David e suo padre, un importante magistrato, litigavano perché lui era insofferente a tutte le norme cautelari che doveva osservare per la sua sicurezza”. In seguito avrebbe ottenuto una telefonata dal sedicente fidanzato che, però, era ben diverso da quello conosciuto in chat e, soprattutto, aveva addirittura una voce un po’ da donna, molto simile a quella di Pamela. Ma come se questo non bastasse, lei stessa ha ammesso di aver dato del denaro a Pamela Perricciolo per rimanere fuori da tutta questa storia: “Poi ho cambiato numero e non ho più voluto avere niente a che fare con loro. Per alcuni mesi ho avuto una relazione affettiva con una persona che non è mai esistita. Esisteva invece un suo profilo Facebook, ed esisteva l’immagine di un ragazzo bellissimo capace di scrivermi tante parole che riuscivano ad aver presa sul mio cuore”. Cosa scopriremo di lui oggi?



