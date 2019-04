SARAH ALTOBELLO A POMERIGGIO 5/ “Tony Toscano? È fissato con me, io voglio libertà”

Sarah Altobello e Tony Toscano stanno insieme? Il chiarimento definitivo arriva oggi a Pomeriggio 5. Ospite la Altobello, in collegamento con la d’Urso, esordisce: “Allora io direi che la volpe quando non arriva all’uva dice che acerba. Lui è fissato con me” ammette, dichiarando che comunque tra loro non c’è alcun rapporto di tipo sentimentale. Poi motiva: “A lui è partito l’embolo quando mi ha visto con Yuri (Rambaldi, ndr) quando abbiamo fatto il balletto all’Isola dei Famosi. L’infatuazione da parte sua c’era, l’aveva dichiarato. – continua, per poi concludere – Era anche geloso, non voleva mettessi la minigonna. Ma non che andava ai giornali a dire che mi ama. Io poi voglio stare libera, voglio la mia libertà anche come artista, cosa di cui lui mi aveva privato.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

SARAH ALTOBELLO E LA VERITÀ SU TONY TOSCANO

Si parla di gossip nella nuova puntata di Pomeriggio 5 e in studio, Barbara d’Urso ospita anche Sarah Altobello. La quarta classificata dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è in studio anche per chiarire una volta per tutte il rapporto col suo manager Tony Toscano che, infatti, continua a sostenere di essere il suo fidanzato. È stato Roger Garth il primo a svelare che Tony avesse più volte dichiarato di stare con la Altobello “ti confermo che l’agente di Sarah Altobello, Tony Toscano, ha raccontato a più persone di essere il fidanzato della showgirl. – ha fatto sapere alla d’Urso – Il tale non lo ha reso noto solo agli intimi e alla gente del settore ma lo ha divulgato anche sui social”. Eppure la sosia di Melania Trump ha poi prontamente smentito il gossip, parlando di puro rapporto lavorativo.

SARAH ALTOBELLO TORNA A SMENTIRE LA STORIA CON TONY TOSCANO?

Sarah Altobello, proprio nello studio di Barbara d’Urso, a Domenica Live, ha dichiarato: “Tony Toscano è il mio manager. A me piacciono le persone agée e ci siamo, perché l’anziano mi può piacere, ma lui no. È ammorbatore, sta sempre attaccato come la cozza al provolone, non pensavo a lui”. Eppure, oggi si torna a parlare di questa vicenda e del rapporto tra Sarah e Tony Toscano. L’ex naufraga dirà la sua nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, probabilmente tornando a smentire la voci di una loro presunta storia d’amore. E chissà che non sveli anche che nel suo cuore c’è davvero una persona speciale che però non è il suo manager.



© RIPRODUZIONE RISERVATA