Sarah Felberbaum, chi è la moglie di Daniele De Rossi/ “Quando parlo, lui mi dice…”

Sarah Felberbaum, chi è la moglie di Daniele De Rossi? Oggi è stato ufficializzato l’addio alla Roma del centrocampista e la sua compagna, sposata nel dicembre del 2015, è diventata protagonista del caso: sui social network decine di tifosi del club capitolino hanno scritto all’attrice per chiedere di convincerlo a non abbandonare la squadra. Ecco alcuni appelli dei sostenitori romanisti: «Non può essere… è uno scherzo vero?», «Potrebbe cortesemente chiedere a suo marito di ripensarci e di giocare un altro anno con la Roma? Grazie», «Ti prego Sara parlaci, non ci può lasciare così». Cosa farà l’ex modella di origine anglo-statunitense? Lei è sempre stata cordiale con i tifosi del marito e sui social network ha spesso condiviso momenti della quotidianità della sua famiglia, non ci resta che aspettare e vedere…

“QUANDO PARLO, LUI MI DICE DI…”

Attesi aggiornamenti, dunque, sul futuro di Daniele De Rossi dopo la conferenza stampa di oggi a Roma. Recentemente, in una lunga intervista ad Amica, Sarah Felberbaum aveva rivelato: «Io PR della famiglia? Sì, a lui non interessa proprio, mentre io non posso avere un account privato come il suo. Per motivi lavorativi mi hanno chiesto di farne uno pubblico, e ho voluto che fosse il più veritiero e genuino possibile. Tanto per tornare al discorso di come usare i social e dei messaggi da mandare anche alle nuove generazioni». E la moglie di Daniele De Rossi ha aggiunto: «Faticoso essere sempre sotto osservazione? Un po’ sì. Daniele ogni tanto mi dice di fare attenzione, soprattutto quando sono in promozione… Ho imparato che se accenno minimamente a lui, rischio di essere fraintesa dai tifosi. Devo sempre stare attenta a tutto quel che dico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA