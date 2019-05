Scarlett Johansson e Colin Jost sposi/ Quando il matrimonio dell’attrice?

Scarlett Johansson e Colin Jost si sposeranno molto presto, l’attrice americana ha detto di sì al comico del Saturday Night Live. A confermarlo è stata l’attrice Marcel Pariseau ad Associated Press che ha però specificato come al momento non ci sia una vera data per le nozze, ma come queste ormai siano in agenda. La loro storia era iniziata circa du anni fa. Avevano debuttato per la prima volta in pubblico sul red carpet di Avengers: Infinity War. Nonostante questo però la coppia non si è mai esposta più di tanto, rimanendo molto spesso lontano dalle luci dei riflettori. È proprio per questo che non ci si aspetta un matrimonio sfarzoso e che possa portare tantissimi paparazzi sul posto come accade spesso per le star di Hollywood.

Scarlett Johansson e Colin Jost sposi: le storie precedenti

Scarlett Johansson sposerà Colin Jost, ma non sarà il suo primo matrimonio. L’attrice infatti è già stata sposata altre due volte. Le prime nozze sono arrivate nel settembre del 2008 con il collega Ryan Reynolds, una matrimonio durato appena due anni. Era stata poi sposata con il giornalista Romain Dauriac dal quale aveva avuto la primogenita Rose nata il 4 settembre del 2014. Anche in questo caso però il matrimonio non andò oltre i due anni con il divorzio nell’estate del 2016. Per il comico Colin Jost invece si tratta del primo matrimonio. Staremo a vedere se sarà l’uomo giusto per far perdere la testa all’attrice e farle dire stavolta davvero le parole “per sempre”.

