Scelte Uomini e Donne/ Video: ecco la villa per Andrea, Giulia e Angela

Per Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti il momento della scelta è arrivato. Il primo a scegliere la donna della sua vita dovrebbe essere il tronista pugliese che è apparso in una delle ultime storie pubblicate da Raffaella Mennoia su Instagram. In compagnia di Giulia De Lellis che tornerà ad occuparsi del look dei tronisti per la scelta finale, Andrea Zelletta appare sereno e sorridente. Esattamente come accaduto per i tronisti della prima parte di Uomini e Donne, anche Andrea, Giulia e Angela trascorreranno gli ultimi momenti prima della scelta nella villa. Il weekend servirà per cancellare gli utimi dubbi e aiutarli a fare una scelta decisa e sentita. Nel video pubblicato da Raffaea Mennoia, vengono mostrate in anteprima le immagini della splendida villa che ha tutto il necessario per rendere memorabile il soggiorno dei suoi ospiti.

Scelte Uomini e Donne: Andrea Zelletta apre le danze

Andrea Zelletta dovrebbe essere il primo tronista di Uomini e Donne a fare la sua scelta. Al momento fatidico del tronista pugliese manca ormai pochissimo e, ad oggi, le grandi favorite sono sicuramente Natalia e Klaudia di cui Andrea ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. “Con Natalia e Klaudia la fiducia è aumentata nel tempo“, spiega così il tronista pugliese le sue ultime impressioni prima di registrare la villa e poi la scelta, “Klaudia è una persona eccezionale, mi ha fatto scoprire dei lati miei che non sapevo di avere. Se dovessi descriverla con una parole, sceglierei genuinità“ – ha spiegato il tronista che sulla Paragoni, invece, ha detto – “Natalia è una persona che si lascia scoprire piano piano. Mi piace che custodisca gelosamente le cose a lei più care e che si stia sforzando di aprirsi con me“.

Visualizza questo post su Instagram Signore e Signori ecco in anteprima la Villa… @uominiedonne #zanzan #prossimamentelescelte Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia) in data: 17 Mag 2019 alle ore 4:13 PDT





