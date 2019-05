Sei mai stata sulla Luna?/ Su Rai 1 il film con Raoul Bova (oggi, 14 maggio 2019)

Sei mai stata sulla Luna? andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di martedì 14 maggio, alle ore 21.25. Si tratta di una commedia romantica italiana del 2015 diretta da Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti, Immaturi, Tutta colpa di Freud) ed interpretata da Liz Solari (The last man – On the face of the Earth, Ex – Amici come prima, Finché c’è prosecco c’è speranza), Raoul Bova (Scusa ma ti chiamo amore, Alien vs. Predator, Sotto il sole della Toscana), Giulia Michelini (Cado dalle nubi, La ragazza del lago, la serie tv Squadra antimafia – Palermo oggi) e Neri Marcorè (Il cuore altrove, Papa Luciani – Il sorriso di Dio, Smetto quando voglio). Il film è stato distribuito nelle sale da 01 Distribution. Il tema portante della colonna sonora è stato scritto da Francesco De Gregori.

Sei mai stata sulla Luna?, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Sei mai stata sulla Luna? Guia (Liz Solari) è la giovane direttrice di una rivista di moda. Per lavoro frequenta la vita mondana dei vip e dell’alta società. Quando il padre muore però Guia eredita un vecchio cascinale nella campagna pugliese, dove la ragazza trascorreva le estati da piccola ma in cui non mette piede ormai da anni. Guia è quindi costretta ad abbandonare la rivista e l’assistente Carola (Giulia Michelini) e lasciare Milano per partire alla volta della Puglia, dove intende organizzare la vendita della masseria. Qui ritrova però parenti che non vede da anni, come il cugino Pino (Neri Marcorè), e conosce l’affascinante Renzo (Raoul Bova), che si occupa della gestione della fattoria. L’uomo, insieme al figlio Tony, vive in un’ala della fattoria e non intende abbandonarla per permettere alla donna di svenderla. Guia si trova quindi suo malgrado bloccata in Puglia per sbrigliare la situazione, e a dover frequentare la gente del vicino paese. Inizialmente riluttante, altezzosa e snob, la donna comincia gradualmente ad affezionarsi a queste persone e ad apprezzare il loro modo di vivere. Guia dovrà quindi decidere se tornare alla sua vecchia vita, fatta di lussi e feste, ma fredda e priva d’amore, o lasciarsi trasportare dai sentimenti verso un’esistenza più semplice ma più sincera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA