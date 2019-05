SELVAGGIA LUCARELLI/ Contro Nunzia De Girolamo-Todaro: “siete anonimi” (Ballando)

Selvaggia Lucarelli si conferma una delle indiscusse protagoniste della giuria di Ballando con le stelle 2019, il dancing show di successo del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai1. Durante l’ultima puntata è successo davvero di tutto con la blogger ed opinionista oramai sempre più schierata contro la coppia formata da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. Ma andiamo con calma…ad inizio serata c’è stata la prova hula hop con la Lucarelli che ha commentato positivamente Lasse Matberg e Milena Vukotic. In particolare la scrittrice ha sottolineato come, nonostante la presenza fisica ingombrante del modello norvegese, sia riuscito ugualmente a portare a casa una buona performance: “ha fatto quel che poteva, ma non riusciva neanche a metterselo intorno, a lui non servirebbe un hula-hoop, ma un anello di Saturno”. Sulla prova di Milena Vukotic ha detto: “Si vede che non sa usare l’hula-hoop, ma ha fatto il suo, senza inventare nulla e senza tentare di barare”.

Selvaggia Lucarelli contro Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

A Ballando con le Stelle 2019 poi è arrivato l’ennesimo confronto – scontro tra Selvaggia Lucarelli e Nunzia De Girolamo. Tra le due non è una novità che non scorre buon sangue, ma durante l’ultima puntata la Lucarelli ha ancora una volta giudicato male la prova di ballo della coppia De Girolamo-Todaro: “Su di voi nessuno si sbilancia, nè in positivo nè in negativo, rimanete sempre anonimi”. Le parole della Lucarelli sono accolte però dai buu del pubblico in studio, che sembrerebbe essersi schierato a favore dei due. Raimondo Todaro allora prende le difese della sua partner di ballo dicendo: “è’ un ballo che va capito, voi non lo potete capire, è complicato” riferendosi allo slow fox. La querelle prosegue con la ex deputata di Forza Italia che si avvicina al bancone dei giudici; una volta avvicinatasi, chiede un bicchiere con dell’acqua e chiede alla Lucarelli: “Come lo vedi, mezzo pieno o mezzo vuoto?”. Selvaggia allora divertita replica: “Ecco il colpo di teatro”.

Raimondo Todaro replica sui social a Selvaggia Lucarelli

Raimondo Todaro non ci sta e durante la diretta televisiva ha replicato alle parole della giudice Selvaggia Lucarelli. dicendo: “che non capiamo lo vai a dire da un’altra parte”. Successivamente il ballerino su Instagram si è sfogato con i fan scrivendo: “Grazie a tutti per averci portato alla settima puntata!!! Orgoglioso di nunziatina che sembrava una vera ballerina. Sono spento quest’anno e menomale… vorrà dire che gli anni passano e dovrò ritirarmi”. Cosa c’è da aspettarsi durante la settima puntata di Ballando con le stelle 14? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta di sabato 11 maggio 2019 su Rai1!



