SELVAGGIA LUCARELLI/ Video: “La Boschi? Troppo legnosa” (Ballando con le stelle 2019)

Quando c’è Selvaggia Lucarelli c’è la polemica. E a Ballando con l Stelle 2019 lo sanno bene. Questo è pure un assunto della televisione italiana e anche di social network, tant’è che la giornalista de Il Fatto quotidiano è senza ombra di dubbio uno di quei personaggi che divide. E anche stavolta la nativa di Civitavecchia non si è smentita a Ballando con le stelle 14, facendo un excursus su dei papabili concorrenti per la prossima edizione. Tra i tanti nomi a disposizione, Selvaggia Lucarelli è andata a pescarne due dal mondo variegato della politica: Maria Elena Boschi da una parte e Salvini dall’altra. Sulla Boschi la Lucarelli, come sempre, è stata implacabile: “Perché la vedrei bene come concorrente a Ballando con le stelle? – ha detto la giornalista alle pagine di Libero – Beh, è così legnosa, certamente il ballo le gioverebbe.” La stessa cosa, anche se in un contesto completamente diverso l’ha detta per Salvini: “Beh, sono mesi e mesi che fa uno strano balletto con Di Maio, adesso vorrebbe ballare da solo.” Caustica come sempre, Selvaggia.

SELVAGGIA LUCARELLI, UN LUNGO COMMENTO SU FACEBOOK

In una delle ultime puntate di Ballando con le stelle 2019 Selvaggia Lucarelli ha fatto il quadro della situazione per ciò che riguarda sua mamma. Come molti sanno, la madre di Selvaggia Lucarelli soffre di Alzheimer e questa estate aveva fatto perdere le sue tracce una volta uscita dall’ospedale. Purtroppo in quel periodo la giornalista de Il Fatto Quotidiano era in Perù con il fidanzato e aveva scritto un appello su Facebook per sensibilizzare l’opinione pubblica al ritrovamento di sua madre. La stessa Selvaggia Lucarelli, comunque, ha coraggiosamente rivelato a tutti che la malattia di sua madre ha purtroppo spaccato in due la sua famiglia invece che unirla. Una dichiarazione forte che va contro a quelle che si fanno di facciata, quando si afferma che, al contrario, una malattia unisce. La stessa Lucarelli ha scritto su Facebook: “Le malattie in famiglia sono sempre più spesso degli spartiacque. A volte ammettere che invece di unire, dividano, è un vero e proprio tabù… a volte ci si scopre fragili e molto, molto arrabbiati.” E questo è quello che è accaduto evidentemente alla sua famiglia.

L’ABBRACCIO A UN FAN

Selvaggia Lucarelli, in questo lungo post su Facebook, ha spiegato anche che “non vede molto spesso la sua famiglia” anche se non è certo quello che vorrebbe. Il lavoro, certamente, la impegna molto: ha un blog da portare avanti (lo fa all’incirca dal 2005), scrive per Il Fatto Quotidiano, su Facebook e fa tantissime ospitate in televisione: è chiaro, quindi, che il tempo è quello che è. Poco. Ma i fattori in questione qui sono anche altri, che la Lucarelli non ci ha detto. In ogni caso, sempre su Facebook ha raccontato di come si sentisse imbarazzata ad aver detto una cosa del genere, salvo poi risollevarsi d’umore grazie ad un fan incontrato nel dietro le quinte: “Quando ero vicino ai camerini ho incontrato un ragazzo e pensavo che volesse farmi i soliti complimenti, invece no. Mi ha detto che ero stata brava a dire quelle parole riguardo alla famiglia e che avevo avuto tanto coraggio nel dirle. Io mi sono sentita sollevata e l’ho abbracciato, augurandogli tanta fortuna per il prosieguo della sua vita. E’ stato emozionante.” Dopo tanto sarcasmo e polemiche, quindi, vediamo anche il lato dolce di Selvaggia Lucarelli. Bene così.

ù

VIDEO DI SELVAGGIA LUCARELLI

© RIPRODUZIONE RISERVATA