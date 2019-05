Serena Dandini sulle donne/ “C’è ancora molto da fare, questione culturale”

Serena Dandini ha parlato della condizione delle donne in Italia ai microfoni di Rai Radio 2 ai Lunatici. Ha specificato: “La condizione delle donne in Italia? C’è davvero tanto da fare. Le molestie? Dipende tutto da un fatto culturale. Fino a poco tempo fa in Italia c’era il delitto d’onore e lo stupro veniva considerato un crimine contro la morale e non contro la persona stessa. Ora bisogna andare nelle scuole per insegnare educazione civica e soprattutto sentimentale“. La comica riflette su una situazione molto importante, specificando che le cose devono cambiare al più presto: “Mi sono stufata che le donne per essere accettate debbano essere buone, meravigliose, simpatiche, laureate con 110 e lode, avere tutte le virtù possibili. Le leggi sono state fatte, ma ci vuole un po’ di tempo affinché vengano assunte“.

Serena Dandini sulle donne: il suo futuro

Serena Dandini non ha però parlato solo della condizione delle donne, specificando anche alcuni dettagli sul suo futuro professionale. Ai microfoni di Rai Radio 2 durante i Lunatici ha specificato: “Ci sono un sacco di orfani dell’Ottavo nano e di Pippo Kennedy Show. Io e Corrado Guzzanti ci pensiamo ogni tanto. Intanto a novembre abbiamo fatto su Rai Tre il trentennale della Tv delle Ragazze. A me piace sempre fare cose nuove perché il bello è cambiare. Non amo andare sul seminato altrimenti morirei di noia”. Specifica che proprio per questo ideale ha detto fin troppe volte no nella sua carriera a progetti che non le interessavano. Del successo svela il segreto: “Erano programmi dove tutto era pensato, scritto, studiato e provato”.

