SERENA E MONICA RUTELLI/ Figlie di Barbara Palombelli: pronte a sposare Alessandro e Gennaro

Serena Rutelli è una delle protagoniste della sedicesima edizione del Grande fratello. La storia della sua famiglia ha emozionato tutti: Serena, infatti, è stata adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli insieme alla sorella Monica. Tra le due c’è tanta complicità. Monica è la persona che la conosce meglio, quella che è entrata nella Casa per farle coraggio nella terza puntata. La stessa che, pochi giorni dopo, ha rilasciato un’intervista su di lei e sulle sue impressioni: “La vedo un po’ chiusa“, ha dichiarato Monica a Today, “Serena nella Casa è fin troppo accomodante. Così gli altri le danno ordini: ‘Prendimi questo, prendimi quello’. Lei è una che aiuta tutti se c’è bisogno, ma quando le cose non le stanno bene lo dice!”. Il motivo di tanta reticenza? “Forse si vergogna di chi sta dentro. Quello è un covo di vipere, c’è falsità”.

Serena e Monica Rutelli, una vita insieme

Prima che Serena e Monica Rutelli venissero adottate, una brava donna, in casa-famiglia, si prendeva cura di loro. Il suo nome era (ed è) suor Maria Assunta, ed entrambe le devono tanto. “Anni dopo siamo andate a trovarla qualche volta. Adesso è un po’ che non lo facciamo più. Ma non è per cattiveria, è che lavoriamo tanto, spesso anche nei giorni festivi. Però io sono sicura che suor Maria Assunta sta guardando Serena in televisione con le consorelle. E fanno tutte il tifo per lei”. Serena e Monica sono sempre state inseparabili. Tutt’ora vivono insieme: “Abbiamo una stanza io e una lei, ognuna con il suo televisore, più la cucina e il soggiorno. La casa è piccola, ma va bene così”. Viene da chiedersi perché non siano insieme anche al Gf… “A dire la verità ce l’hanno proposto. Hanno chiesto di fare un provino anche a me, ma non era il mio sogno, era il sogno di Serena, fin da piccola”.

Lavoro e fidanzati: tutto su Serena e Monica Rutelli

Serena e Monica Rutelli sono “sorelle” anche nel percorso lavorativo. Entrambe, infatti, lavorano come estetiste per la stessa catena di negozi. “Ho iniziato io”, spiega Monica, “studiare non mi piaceva, così a 16 anni ho fatto la scuola di estetica. Dopo che Serena si è diplomata al liceo linguistico, mi ha seguito”. Dopo il Grande fratello, però, le loro vite potrebbero cambiare. Sia Serena che Monica hanno ricevuto una proposta di matrimonio dai rispettivi fidanzati, Alessandro e Gennaro. “Mi sposo prima io”, precisa Monica, “sto già mettendo su casa giù in Calabria, perché Gennaro, il mio fidanzato, è calabrese”. Serena non l’ha presa benissimo, “ma arriva un momento in cui ognuno deve seguire la propria strada”.



