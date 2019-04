Serena Rutelli eliminata?/ Dopo il reality sposo Prince Zorresi (Grande Fratello 16)

Serena Rutelli potrebbe aver vissuto le sue ultime giornate al Grande Fratello 2019. Anche se la ragazza ha coronato il suo sogno di partecipare al reality, non ha quel carattere estroverso ed egocentrico necessario per attirare su di sé le telecamere. Durante la prima settimana infatti non è riuscita a legare in particolar modo con nessuno della Casa ed anche gli ultimi giorni non l’hanno vista cambiare rotta. Amica solo di Jessica Mazzoli, sembra non aver valutato la possibilità di dover abbandonare il reality proprio questa sera. Forse potrebbe condividere il destino con Gianmarco Onestini, che si trova in nomination con lei e che sta percorrendo una strada molto simile. Entrambi devono ancora uscire dal guscio e non è detto che riusciranno a farsi ben volere dagli altri concorrenti della Casa. Il rischio è di risultare anonimi anche agli occhi degli spettatori. Trattamenti estetici, massaggi, creme e capelli: questa è la giornata di Serena, che sembra non andare troppo oltre. Che cosa le impedisce di farsi conoscere dagli attuali conviventi? Forse un’eccessiva timidezza che non gioca a suo favore.

Serena Rutelli eliminata? Ecco quale sarà il suo futuro dopo la casa

Finita la parentesi del Grande Fratello 2019, Serena Rutelli sa già quale sarà il suo futuro: sposare il fidanzato. Prince Zorresi infatti le ha chiesto di fare questo passo importante e lei sembra avere ogni intenzione di dirgli di sì. O forse ha già risposto in modo affermativo? Non si sa, visto che la proposta sarebbe arrivata appena il giorno prima che Serena varcasse la porta rossa. Quello che emerge durante la confessione aperta con Francesca De Andrè è invece la reazione dei genitori della Rutelli, felici del grande giorno in arrivo. In particolare è la madre Barbara Palombelli ad aver dato il suo benestare, dopo aver conosciuto Prince ed averlo accettato appieno. In base ai discorsi di Serena, sembra che la conduttrice di Forum non sia così accomodante con tutti e soprattutto non ami avere chiunque in casa, a meno che non le vada a genio. Si prevedono fiori d’arancia in arrivo in una delle prossime dirette, ma solo se la Rutelli riuscirà a superare il televoto di questa settimana.

Gli scommettitori puntano su Serena Rutelli

Ci sono forte possibilità che Serena Rutelli riesca a rimanere ancora in gara. Gli scommettitori che hanno rivelato le quote per il Grande Fratello 16 hanno infatti individuato nella ragazza un elemento forte che potrebbe dare filo da torcere a tanti altri concorrenti. Forse non sconfigge la supremazia di Martina Nasoni, considerata la super favorita, ma è riuscita comunque a posizionarsi in prossimità della più popolare Valentina Vignali. Serena conquista infatti quota 6.00 per Eurobet e 5.00 per Stanleybet: un bel risultato se si pensa che la sua quota di partenza, secondo Eurobet, era invece solo di 17.00. Se le previsioni dovessero rivelarsi corrette, la Rutelli potrebbe emergere con maggior forza, ma dovrà darsi parecchio da fare per riuscire a sopravvivere ad un’altra settimana di gioco. Sappiamo bene come il pubblico supporti i concorrenti più tranquilli solo se estroversi e loquaci: Serena dovrà abbattere diversi muri per riuscirci.



