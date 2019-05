Serena Rutelli eliminata?/ Incontrerà il fratello naturale in puntata? (Grande Fratello)

Serena tra le più amate dai fan del Grande Fratello ma in casa puntano spingono all’eliminazione

Serena Rutelli potrebbe dover uscire dal Grande Fratello 2019? Ci sono poche possibilità che la figlia di Barbara Palombelli non riesca a portare a casa un nuovo successo, grazie alla popolarità inaspettata che le ha permesso di diventare una delle gieffine più apprezzate di quest’edizione. Serena piace e continua a piacere per quella sua trasparenza, la forte bontà ed i sani principi a cui non ha mai disatteso. Nonostante tutte le liti che hanno colpito gli altri concorrenti, è riuscita a mantenere sempre un equilibrio invidiabile. A tutti gli effetti è lei la concorrente da temere in previsione della finale, colei che potrebbe portarsi a casa la vittoria senza alcun rivale da sconfiggere. Pronta persino a sfoderare il suo lato più simpatico, grazie al trucco che Erica Piamonte e Gianmarco Onestini hanno ideato per lei negli ultimi giorni. Uno scherzo voluto da tutti e tre e che ha regalato alla Casa un momento di allegria. Inaspettato da parte di Serena, che fino ad ora ha dimostrato di essere più riflessiva che spensierata. Clicca qui per guardare il video di Serena Rutelli.

Serena Rutelli: pronta ad abbracciare il fratello naturale Gaetano?

Serena Rutelli potrebbe presto abbracciare il fratello Gaetano, intervenuto nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso. La concorrente del Grande Fratello 2019 si è dichiarata infatti pronta a conoscere quel fratello mai conosciuto prima di ora e di cui forse non sapeva nemmeno l’esistenza. Gaetano invece ha scoperto quattro anni fa il destino delle due sorelle e anche che Monica e Serena sono state adottate da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Nonostante questo, gli assistenti sociali si sarebbero messi in mezzo per impedire che l’equilibrio delle due ragazze venisse in qualche modo minacciato. La sua vicinanza avrebbe potuto infatti scatenare il padre biologico, ancora alla ricerca di una vendetta contro le due ragazze. Per ora Serena non pensa però alla possibilità di conoscere Gaetano grazie al reality. I suoi pensieri più che altri sono rivolti al fidanzato Alessandro Prince Zorresi, che spera di rivedere quanto prima. “Lo vorrei stringere e abbracciare”, ha sottolineato infatti parlando con gli altri concorrenti, rievocando ancora una volta quel biglietto che le ha scritto negli ultimi giorni e con cui le ha chiesto di sposarlo.

Si sta abituando alla vita del Grande Fratello troppo lentamente per essere conosciuta dagli altri concorrenti?

Serena Rutelli sta emergendo sempre di più al Grande Fratello 2019, finalmente a suo agio con gli altri concorrenti. Il confronto con gli inquilini della Casa non è stato semplice per la ragazza, per via di quelle difficoltà relazionali di cui ha parlato pochi giorni fa e che l’hanno spinta a crearsi una sorta di eremo personale. Sciolti alcuni nodi, Serena rivela di essere persino più simpatica del previsto. Non è quindi solo la concorrente dal cuore tenero e dai modi di fare gentili che abbiamo conosciuto finora, ma c’è molto di più da scoprire. Purtroppo data la lentezza con cui sta mettendo a nudo la sua personalità, possiamo ipotizzare che non basterebbero le settimane previste dal programma per farla emergere del tutto. I sondaggi sui social intanto continuano ad essere in suo favore, anche se sappiamo bene che il sentiment online non sempre corrisponde al risultato del televoto. Considerando tuttavia chi si trova in nomination al suo fianco, possiamo dare per scontata la sua vittoria. Chi del gruppetto di nominati merita davvero di rimanere in gara, se non proprio lei?



