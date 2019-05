Serena Rutelli eliminata?/ Nuova busta per lei: la accetterà? (Grande Fratello)

Serena Rutelli sta per ricevere una nuova sorpresa al Grande Fratello 16, grazie ad una recente lettera recapitata alla corte di Barbara d’Urso. La figlia di Barbara Palombelli infatti potrebbe presto incontrare il fratello mai conosciuto e nato prima che lei venisse alla luce. Il 30enne, sposato con figli, avrebbe saputo dell’esistenza di Serena solo alcune settimane prima del suo ingresso nella Casa e da quel momento la starebbe seguendo in tv. Sensitiva come pochi, la ragazza in questa settimana ha riflettuto a lungo su quanto accaduto durante la scorsa diretta, ribadendo da un lato di non voler rivedere la madre naturale e dall’altra chiedendosi se vedrà mai gli altri fratelli. La conduttrice infatti le aveva anticipato che i suoi genitori biologici avevano avuto altri figli. Serena ha trovato in Gennaro Lillio un inaspettato confidente: il ragazzo le ha infatti rivelato alcune verità sul suo passato familiare, la difficoltà di crescere senza un padre ed il forte desiderio di “rimettere a posto i cassetti” per voltare definitivamente pagina. Clicca qui per guardare il video di Serena Rutelli e Gennaro Lillio.

Serena Rutelli, Grande Fratello: momenti di tensione

Serena Rutelli ha vissuto dei momenti di tensione nell’ultima settimana del Grande Fratello 2019. Meno silenziosa rispetto all’inizio, la ragazza è riuscita a colmare le distanze anche con alcune gieffine con cui aveva legato poco, come Erica Piamonte. La concorrente infatti ha rievocato una nomination precedente e si è dichiarata dispiaciuta di averlo fatto, soprattutto perché ha agito in base alla mancata conoscenza e non per via di un motivo più profondo. Clicca qui per guardare il video di Serena Rutelli e Erica Piamonte. Anche se riflessiva come sempre la figlia di Barbara Palombelli sta dimostrando una forte apertura verso il gruppo. Il merito è forse anche l’assenza di Jessica Mazzoli, con cui aveva legato un forte legame e su cui forse si era concentrata fin troppo. Ricevere la lettera della madre biologica ha invece dato il via alla gieffina, pronta a mettersi in gioco con i propri dubbi sul da farsi.

Il pubblico l’ha già scelta

Il pubblico del Grande Fratello 2019 continua a preferire Serena Rutelli, considerata una delle gieffine migliori della Casa. Gli sbotti d’ira e la relazione con Daniele Dal Moro non stanno avvantaggiando Marina Nasoni, finora considerata la super favorita. Lontana dalle liti e dai pettegolezzi, Serena è riuscita a crearsi una dimensione tutta sua nel loft. A tutti gli effetti è la concorrente da cui tutti dovrebbero guardarsi le spalle, in grado di raggiungere la vittoria in tempo record. Ci sono però ulteriori passi da fare perché Rutelli possa ottenere il titolo, fra cui anche una maggiore apertura. In questi ultimi giorni ha aperto i rubinetti, parlando delle emozioni vissute in seguito alla lettera della madre biologica. Non basta: bisogna abbattere ancora alcuni muri, farsi conoscere tramite i racconti sul proprio vissuto personale.



