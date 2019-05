SERENA RUTELLI, LETTERA FRATELLO BIOLOGICO/ “Non sapevo nulla di lei”

Come reagirà Serena Rutelli alla lettera del fratello biologico?

Si preannuncia una puntata ricca di emozioni per Serena Rutelli, la concorrente del Grande Fratello 16. Dopo la lettera della scorsa settimana ricevuta dalla madre biologica, questa volta la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli vedrà recapitarsi all’interno della casa del Grande Fratello 2019 una nuova lettera. A rivelarlo in anteprima è Barbara D’Urso a Domenica Live dove mostra una nuova busta invita alla ragazza questa volta dal fratello naturale. Si tratta di un vero e proprio colpo di scena che arriva a pochi giorni dalle parole di Serena che, all’interno della casa, ha confessato ai compagni di essere curiosa di conoscere i suoi fratelli. Durante la puntata di Domenica Live è Barbara D’Urso a rivelare in anteprima qualche dettaglio sul fratello naturale di Serena.

Serena Rutelli deciderà incontrare il fratello biologico?

Il fratello naturale di Serena Rutelli pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello 16 per incontrare la sorella? Di certo durante la puntata di lunedì 6 maggio la figlia adottiva di Barbara Palombelli vivrà una nuova grande emozione. La ragazza, infatti, riceverà una lettera dal fratello naturale che ha contattato la redazione di Domenica Live per far recapitare un messaggio alla sorella. A rivelare i primi dettagli sul fratello, figlio della stessa mamma biologica di Serena Rutelli, è proprio Barbara D’Urso: “è stato adottato quando aveva nove mesi, adesso è grande, ha 30 anni. Ha una famiglia, due bambini. Il ragazzo, oggi un uomo, ha confessato di non essere a conoscenza dell’esistenza di Serena: “Io non sapevo niente di Serena, me l’hanno detto un po’ di tempo fa. Ho iniziato a guardarla al ‘Grande Fratello’, l’ho guardata e mi ha intenerito il cuore. Questa lettera è per lei e vorrei incontrarla’. Lunedì sera chiederò a Serena Rutelli se ha voglia di leggere anche questa lettera”.

Serena Rutelli: “Fa un effetto strano sapere che ho altri fratelli…”

“Assolutamente sì, vai’ con queste parole Barbara Palombelli ha reagito alla notizia di una nuova lettera indirizzata alla figlia Serena Rutelli. La giornalista e conduttrice, contattata da Barbara D’Urso, ha nuovamente accettato la possibilità che Serena possa conoscere il fratello biologico. La scorsa settimana, infatti, la Palombelli aveva espressamente detto alla collega Barbara di volere che la figlia Serena sapesse della madre biologica e della lettera. Sappiamo tutti poi come è andata a finire, Serena ha letto la lettera, ma ha deciso di non conoscere la donna. Negli ultimi giorni però Serena è apparsa turbata nel ripensare a quanto accaduto e con alcuni compagni di avventura ha cercato di ricordare qualcosa della mamma biologica: “Di lei non so niente. Quel poco che mi ricordo lo ricordo quando dovevo andare a dormire o mangiare…”. La ragazza parla anche della scoperta di avere dei fratelli: “io questi fratelli non li ho mai visti. Fa un effetto strano sapere che ho altri fratelli… E come li ha fatti… Sono curiosa di sapere come li ha fatti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA