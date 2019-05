Serena Rutelli/ Madre e fratello emozioni agrodolci, ma stasera… (Grande Fratello)

Serena Rutelli inizia a mostrare i primi segni di cedimento: negli ultimi giorni del Grande Fratello 16 non sono mancate le lacrime sul suo volto. La nostalgia si fa sentire e così anche la distanza del fidanzato, a cui è molto legata e che è abituata a vedere spesso. Il pianto così è arrivato all’improvviso, durante un pranzo con il resto del gruppo. Vorrebbe che l’esperienza finisse al più presto per riabbracciare il calciatore che le ha rubato il cuore e con cui vorrebbe sposarsi al più presto. Quella proposta fatta poco prima del suo ingresso nella Casa ritorna a farsi sentire? Di sicuro non essere riuscita a rispondere in modo completo è uno dei tarli che affollano la mente di Serena. Per sua fortuna ha potuto contare sull’appoggio delle ragazze, fra cui Erica Piamonte che con la sua ironia e solarità è riuscita a farle tornare il sorriso. Ridendo e scherzando però l’ex ranchera si è anche proposta come possibile sostituta del fidanzato della Rutelli. Questa sera, come rivelano le anticipazioni della puntata, Serena riceverà una piacevole sorpresa legata al suo passato.

Le confidenze con Michael Terlizzi

Gli ultimi sono stati giorni di confidenze per Serena Rutelli, che ha deciso di rivelare i propri pensieri al concorrente più riflessivo del GF 2019, ovvero Michael Terlizzi. Da quando è entrata nel reality si è resa conto di quali blocchi e paure viva anche all’esterno, soprattutto quando entra in contatto con le altre persone. Un’insicurezza che Michael collega alla propria, che è riuscito a superare proprio grazie all’esperienza del loft di Cinecittà. Ed una situazione che non accade per esempio in ambito lavorativo, dove Serena si vede del tutto diversa. Forse il motivo di tutte queste sue paure è collegato a quanto rivelato dalla madre Barbara Palombelli a Verissimo, soprattutto riguardo al timore costante che la ragazza ha vissuto nei primi anni della sua infanzia. Il terrore di ritrovarsi il padre biologico per strada, pronto a fare del male a lei ed alla sorella. Prima di abbandonarle in istituto, l’uomo infatti ha minacciato di ucciderle. Anche per questo Barbara ed il marito Francesco Rutelli hanno tutelato per anni le due bambine, chiedendosi se anche solo un’uscita pubblica potesse farle finire in una trappola dalle conseguenze tragiche. Una confessione che la stessa Serena ha fatto in uno dei tanti momenti lontani dagli occhi degli altri concorrenti: il padre tornava sempre ubriaco e le picchiava. Clicca qui per guardare l’intervista di Barbara Palombelli a Verissimo.

Serena Rutelli piace al pubblico del Grande Fratello

Serena Rutelli è ancora in cima alle preferenze del pubblico del Grande Fratello 2019 ed uno dei suoi vantaggi riguarda il carattere degli altri concorrenti. A finire sotto ai riflettori infatti non è tanto la storia drammatica vissuta nei primi anni di vita, anche quando era appena stata adottata dai genitori. I fan sembrano più che felici di notare sempre di più come Serena sia una persona pulita, che non alza mai la voce e che soprattutto non usa strategie per ingraziarsi il favore delle telecamere. Potremmo considerarla forse un Daniele Bossari in gonnella, in grado di regalare la stessa profondità ai telespettatori e forse piena di tormenti altrettanto pesanti. Da invisibile a idolo degli italiani, la Rutelli è riuscita a centrare appieno il suo obbiettivo: a patto che non avvengano imprevisti particolari, può considerare di avere la vittoria finale già in tasca. Purtroppo agli occhi degli altri concorrenti invece non è tutto rosa e fiori: durante il gioco dei giudizi, alcuni hanno criticato la scelta di Serena di non prendere mai posizione di fronte alle crisi più forti.



