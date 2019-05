Sfera Ebbasta e Martina Hamdy fidanzati?/ Lui ha perso la testa: tutti i dettagli

Sfera Ebbasta si è innamorato? In uno dei suoi pezzi di punta “Rockstar”, canta: “Mamma, sai che a parte te non amo nessun’altra. Non esco più di tre volte con una ragazza”. Nonostante la sua reputazione da latin lover, pare che invece sia stato “incastrato” per amore. Il settimanale “Chi”, da praticamente per ufficiale la sua nuova relazione amorosa con la meteorina Mediaset Martina Hamdy, diventata ancor più famosa per avere partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Spulciando sul web, si scopre anche la loro presenza a svariati eventi pubblici, tra cui uno organizzato proprio dall’Ippodromo di Milano. Oltre a ciò, durante la Pasqua, i due hanno condiviso delle Stories di Instagram dallo stesso hotel. Questi particolari dettagli, sono bastati per fare infiammare il gossip e gli estimatori di entrambi che non vedono l’ora di poterne scoprire di più. Nonostante sia considerato un vero sciupa femmine, il trapper è sempre stato molto discreto, frequentando molte donne famose ma rimanendo ben distante dai pettegolezzi.

Sfera Ebbasta e Martina Hamdy fidanzati?

Tra gli amori celebre di Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, ricordiamo la frequentazione con Elettra Lamborghini (che avrebbe ritrovato nel corso di The Voice Of Italy ma, per via delle ultime polemiche è stato sostituito in corsa da Gigi D’Alessio) e con Taylor Mega. Secondo le voci del mondo del gossip, Martin Hamdy per amore del trapper “maledetto”, avrebbe perfino lasciato il suo fidanzato storico cadendo tra le braccia dell’artista di Sesto San Giovanni. Il fidanzato di Martina Hamdy, su cui si conosce molto poco, era stato menzionato dalla riccioluta ex gieffina proprio nel corso del reality show. Nella Casa più spiata d’Italia, proprio Martina lo chiamava semplicemente Poppy, ma l’identità è sempre rimasta ignota. Durante la sua permanenza nella residenza di Cinecittà, la meteorina aveva svelato di potersi fidare ciecamente del suo fidanzato: con Sfera Ebbasta succederà la stessa cosa? Secondo le altre indiscrezioni, il trapper avrebbe letteralmente perso la testa per lei.

