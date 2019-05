Sfilata Intimo Juve contro tutti/ Trasparenze e il piercing da sogno a Ciao Darwin

La sfilata in intimo di Ciao Darwin non manca di presentarsi anche durante la puntata Juve contro tutti. I primi a salire sulla passarella sono i protagonisti di giorno. Per la squadra bianconera c’è una splendida ragazza dal fisico scultoreo e la carnagione scura. Per gli altri invece c’è un bel ragazzo in completo bianco e con i dettagli della giacca azzurri, a rappresentare la Lazio. Sicuramente entrambi hanno dimostrato classe ed eleganza. Decisamente accattivante è la proposta della sera con le due ragazze che si presentano con un vestito completamente trasparente che lascia davvero poco all’immaginazione. Da un lato una ragazza mora con le gambe in risalto e un piercing all’ombelico che risalta in evidenza. Dall’altra parte invece c’è una castana tifosa della Fiorentina con un fisico diverso e altrettanto affascinante.

Sfilata intimo, Ciao Darwin: Auriemma e Mughini si prestano al gioco

Continua la sfilata in intimo di Ciao Darwin con la proposta della discoteca e altre due splendide ragazze sulla passarella. Da un lato c’è una ragazza mora con un top bianco e un pantaloncino che lascia poco all’immaginazione in nero. Dall’altra parte c’è una splendida ragazza rossa in viola, che mostra le splendide gambe e un tatuaggio che sorge proprio in mezzo al seno. La sera allo stadio viene interpretata dai due capitani con un sobrio Giampiero Mughini che non mostra nulla della sua squadra, in classico stile bianconero. Dall’altra parte invece c’è un Raffaele Auriemma con la tuta, la sciarpa e il cappellino della squadra azzurra. È poi il momento più atteso quello dell’intimo sia maschile che femminile, in grado di far emozionare il pubblico presente in sala e non solo.

