Sfilata Intimo Web vs TV/ Video, scollature da urlo e fisici scolpiti a Ciao Darwin

La sfilata in intimo di Ciao Darwin si conferma l’appuntamento più atteso soprattutto per il pubblico maschile. Le protagoniste del Web e della Televisione sprigionano tutta la loro sensualità in passerella. Per la tv c’è Paola Perego: “Elegante sia in tv che nella sua versione di sera” il commento di Paolo Bonolis, la cui voce accompagna come di consueto l’intera sfilata. Sotto i riflettori anche Il Pancio e Karina Cascella. L’opinionista di Uomini e Donne “è un mix di compostezza e brillantezza, una donna che sa come rappresentare se stesso. Dove non arriva lei arriva la televisione. Non so nemmeno che ho detto però…”. Entrambe le squadre “lasciano intravedere delle bellezze notturne mica da poco”. Per il web alza la temperatura la bellissima Rosaria Cannavò, che si presenta con un vestitino sexy e prorompente. Da una parte le coloratissime ragazze del web, dall’altra la compostezza e l’equilibrio della televisione.

Sfilata intimo, Ciao Darwin: Auriemma e Mughini si prestano al gioco

Continua la sfilata in intimo di Ciao Darwin con le proposte discoteca e sera in passerella. Le due squadre sono divise da pochi punti e questa prova potrebbe dare slancio ad una della due compagini. Il popolo della rete segue con grande interesse le movenze sensuali delle protagoniste in passerella, con la temperatura sempre più hot. Scollature vertiginose e lati b scolpiti, è davvero dura capire chi sarà il vincitore tra Web e Televisione. Per la TV si presta al gioco Paola Perego, che indossa un vestito elegante in stile classico. Le altre vallette, invece, scatenano le fantasie del pubblico con indumenti più accattivanti. C’è chi, tra il pubblico, finge un malore in studio, chi esalta le modelle del web: “Meritavano almeno 1000 punti”. “Se non mi ha preso un ictus stasera posso stare tranquilla tutto la vita”, il commento ironico di un internauta sui social.

