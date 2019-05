Shall We Dance?/ Video, su Rai 2 il film con Richard Gere (oggi, 22 maggio 2019)

Shall We Dance? va in onda oggi, 22 maggio, su Rai 2 alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola cinematografica di genere commedia/musicale uscita nei cinema internazionali durante l’anno 2004. Il regista del film risulta essere Peter Chelsom, britannico che ha diretto in carriera diverse commedie romantiche. I protagonisti del film sono Richard Gere, noto per le sue interpretazioni in film come Ufficiale e Gentiluomo o Pretty Woman, affiancato dalla cantante attrice Jennifer Lopez e dal premio Oscar Susan Sarandon, che vinse l’ambito riconoscimento per il film Dead Man Walking. Richard Gere e Susan Sarandon hanno partecipato insieme anche alla pellicola denominata “La Frode” uscita nell’anno 2012. La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Audrey Wells, mentre le musiche del film sono state curate da John Altman e Gabriel Yared.

Clicca qui per il trailer

Shall We Dance? La trama del film

Andiamo a leggere la trama di Shall We Dance? John Clark è un avvocato di successo che ha tutto dalla vita: una famiglia che lo ama e lo vuole bene, un lavoro soddisfacente e redditizio, una vita fatta di agi e comfort. Tuttavia, con il passare del tempo si accorge di essere soltanto un semplice uomo intrappolato nella routine quotidiana. Difatti, a poco a poco John sembra quasi essere stufato della sua vita ripetitiva ed uguale. Improvvisamente, un giorno intravede una stupenda ragazza guardare con malinconia la strada mentre è affacciata ad una finestra della scuola di danza. Impulsivamente, John decide di iscriversi quindi in quella scuola. Tuttavia, rimane ampiamente insoddisfatto quando scopre di essere negato per il ballo ed inoltre la ragazza, che si chiama Paulina, non conduce le lezioni di ballo, dimostrandosi molto rigida contro chi non sa ballare. Paulina fa capire a John in modo chiaro che lei non è interessata a chi vuole solo abbordarla finendo per iscriversi al corso di ballo ma non provando gusto in quest’ultimo. John quindi, è sul punto di mollare, quando improvvisamente riesce ad appassionarsi a questa materia. In modo incredibile, diviene appassionato della danza, in particolare dei balli latino americani. Continuando su quest’onda, riesce anche ad essere più frizzante e vivace nella vita di tutti i giorni, scatenando anche i sospetti della moglie. Con il susseguirsi delle vicende, si creeranno situazioni complicate da gestire, che renderanno John felice ma confuso. Tuttavia, come nelle migliori storie d’amore, tutto è bene ciò che finisce bene e John riuscirà a donare nuova linfa alla propria vita non scontentando nessuno.

Il trailer del film Shall We Dance?





© RIPRODUZIONE RISERVATA