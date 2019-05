Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile/ Su Canale 5 il film con Enrico Brignano

Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile animerà la prima serata di oggi, martedì 7 maggio, a partire dalle 21.40 su Canale 5. Dietro la macchina da presa vi è Ugo Fabrizio Giordani, che dopo questa pellicola ha, almeno al momento, interrotto la propria attività di regista cinematografico. Ne cast sono presenti Giorgio Panariello, Enrico Brignano e Maurizio Casagrande. I nomi di chi ha curato alcuni aspetti tecnici del film sono quelli di personalità note nell’ambito del cinema di intrattenimento made in Italy. Ad esempio, alla fotografia troviamo Vittorio Omodei Zorini, mentre per quanto concerne montaggio e musiche di questa pellicola che nelle intenzioni doveva essere una sorta di cinepanettone estivo pur essendo uscita nelle sale nel settembre del 2010, sono stati chiamati Alessio Doglione e Daniele Falangone. Prima di scoprire la trama del film, vale la pena ricordare come questo film, sia ancora oggi l’unico in cui due comici importanti come Panariello e Brignano hanno potuto lavorare insieme. Clicca qui per il trailer del film

Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile, la trama del film

Fabio e Gennaro, i personaggi interpretati da Enrico Brignano e Maurizio Casagrande, si conoscono da una vita e lavorano entrambi in una conosciuta agenzia di assicurazioni. Il loro rapporto è ottimo sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni, tanto che le loro famiglie sono solite trascorrere molto tempo insieme. La loro forte amicizia, cementata negli anni anche grazie a passioni comuni, sembra quindi davvero qualcosa di indistruttibile. Tuttavia, quando la crisi economica inizia ad interessare anche l’azienda per cui lavorano, tra i due inizia a concretizzarsi una forte competizione, dovuta anche al fatto che l’azienda a breve verrà acquistata da una concorrente e soltanto uno di loro due avrà la possibilità di non perdere il posto di lavoro. L’arrivo in azienda di Guido Saraceni, il futuro direttore interpretato da Giorgio Panariello, che dovrà decidere chi dei due verrà licenziato, rende la loro competizione ancora più serrata. Quando entrambi vengono a sapere che Guido si sta per recare in vacanza a Sharm El Sheikh con la propria famiglia al seguito, decidono di giocarsi l’ultima carta: partono tutti e due con le rispettive famiglie, decisi a ingraziarsi il nuovo capo e a salvare il proprio posto di lavoro. Una volta giunti nella rinomata località egiziana, si vengono a creare tutta una serie di situazioni decisamente divertenti e surreali. Il film si conclude ovviamente in modo positivo per entrambi i protagonisti, come era lecito aspettarsi fin dalle prime battute di una pellicola studiata per divertire.

Il trailer del film





