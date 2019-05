Sherol Dos Santos/ Video, duetto con Manuel Agnelli: “Say Hello to Heaven” (Ossigeno)

Saranno le note di Sherol Dos Santos, questa sera, a chiudere la nuova puntata di Ossigeno. L’ex concorrente di X Factor, nota soprattutto per la sua voce calda e potente, questa sera incontrerà nuovamente suo coach per duettare insieme a lui sulle note del brano “Say Hello to Heaven” dei Temple of the Dog. Protagonista nel corso delle ultime selezioni del talent di Sky, nei mesi scorsi Sherol Dos Santos ha stregato Manuel Agnelli, che dopo aver fiutato il suo talento l’ha voluta a tutti i costi nella sua squadra delle Under donne. Il percorso della concorrente è stato interrotto, però, da un’inaspettata eliminazione contro Leo Gassmann, che lo scorso novembre l’ha esclusa dallo show proprio a un passo dalle fasi finali. Tuttavia, il pubblico di X Factor non ha mai dimenticato la sua voce e questa sera l’ex concorrente di X Factor sarà tra i protagonisti del programma di Manuel Agnelli per prendersi la sua rivincita con un’inedita versione di “Say Hello to Heaven”.

Sherol Dos Santos in duetto con Matteo Costanzo

Sherol Dos Santos ha dato appuntamento a stasera attraverso i suoi profili social. Su Instagram, l’ex concorrente di X Factor ha infatti pubblicato un filmato, che la ritrae nel bel mezzo della sua esibizione a Ossigeno. All’indomani del suo percorso del talent di Sky, la cantante ha ammesso, in un’intervista realizzata da Ernesto Assante per Repubblica.it, che dopo l’eliminazione dal talent di Sky “è stato bello tornare alla realtà” e questo soprattutto “perché quando sei lì dentro non ti rendi conto di quello che succede fuori”. L’artista non ha nascosto inoltre di avere già le idee chiare per il suo futuro: dopo X Factor ha infatti intenzione di continuare a cantare. Di recente, Matteo Costanzo, compositore e produttore, l’ha scelta per realizzare il duetto del suo brano “In un addio”, come annunciato sui social proprio dalla cantante: “Ho adorato questa canzone dalla prima volta che l’ho sentita”, ha ammesso Sherol Dos Santos, che non ha nascosto il suo entusiasmo di fronte alla nuova collaborazione. Di seguito il video.





