SILVIA SALIS, FIDANZATA FAUSTO BRIZZI/ Sotto i riflettori, ma “non mi piace…”

Silvia Salis è la fidanzata di Fausto Brizzi, il regista italiano accusato di molestie sessuali. A tornare sulla delicata questione è stata Giorgia Wurth ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. L’attrice, che in passato ha vissuto una storia con il regista italiano, ha affrontato la questione dicendo: “La sua famiglia è andata distrutta. Credo che anche alle ragazze coinvolte non abbia fatto bene questo processo mediatico, perché non mi pare che siano state tutelate. In quel periodo stavo per partorire e stavo male sia per le ragazze, sia per questo procrastinare, sembrava una soap opera a puntate, dove c’era il ‘Toto nome’”. La Wurth ha sottolineato di essersi dispiaciuta tantissimo per la figlia e per la madre del regista, due persone a cui è molto legata.

Giorgia Wurth sul caso Fausto Brizzi

Il volto noto di tante fiction italiane si è soffermata a lungo sul caso Fausto Brizzi parlando anche della piccola Nina Penelope, la figlia nata dall’amore tra il regista e la ex moglie Claudia Zanella. “Mi dispiace quando ci sono delle famiglie di mezzo, soprattutto dei bambini. In questo caso c’è una bimba piccolina che ancora non si rende conto di quello che è successo, ma che magari tra qualche anno vedrà questo marchio che poi resta impresso a prescindere che il fatto sussista o meno” ha dichiarato la Wurth che in passato è stata legata sentimentalmente al regista italiano. Un periodo terribile per il regista e la famiglia che ha spinto la ex moglie Claudia Zanella a lasciarlo. “Quando lo sanno tutti e tutti ne parlano, non è possibile: vado a prendere il pane e so che il negoziante sa…. Non voglio fare la bigotta, in questo ambiente ne ho viste di tutti i colori. Ma quando diventa una cosa così invadente è come il fantasma dell’infedeltà vivesse sempre con te, nella conversazione quella cosa inevitabilmente viene fuori. E una Claudia con quel fantasma sempre presente non mi sarebbe piaciuta” ha dichiarato l’attrice a Vanity Fair.

Silvia Salis: “Non mi piace essere la fidanzata di…”

Dopo la fine del matrimonio con Fausto Brizzi, Claudia Zanella ha ritrovato la serenità con Luigi Cesoli, ma anche il regista ha ritrovato l’amore. La fortunata è Silvia Salis, 33enne campionessa olimpica nel lancio del martello. La Salis, intervistata dalla Gazzetta, ha detto: “Non mi piace esser solo la fidanzata di…” che all’inizio della sua relazione non aveva minimamente immaginato il clamore mediatico che potesse generare. “Non l’avevo esattamente messo in conto. Senza volerlo, sono entrata in un mondo con dinamiche basate sull’apparenza, diverse da quello al quale sono abituata. Nello sport contano soprattutto risultati e meriti, aspetti che mi interessano di più” ha detto la campionessa che, da quando si è legata a Brizzi, è finita su tutti i più importanti magazine di gossip e non solo. “La cosa un po’ mi ha scombussolato. La mia vita privata è sempre stata privata. Avevo giusto fatto in tempo a dirlo ai miei. Io non cerco facile popolarità” ha detto la sportiva.



