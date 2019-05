Silvia Toffanin lite in diretta con Pamela Prati/ Scontro a Verissimo: “bugiarda”

Scontro in diretta tra Silvia Toffanin e Pamela Prati. Dopo aver annullato il matrimonio con Mark Caltagirone, Pamela Prati torna a Verissimo per spiegare i motivi della sua decisione. La conduttrice della trasmissione di canale 5 che aveva ottenuto l’esclusiva delle nozze, però, non avrebbe creduto alle parole della showgirl sarda dando vita ad un durissimo botta e risposta che dovrebbe andare in onda nella prossima puntata di Verissimo. A diffondere le prime anticipazioni è Riccardo Signoretti. Il direttore del settimanale Nuovo, infatti, ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui ha spiegato nei dettagli cos’è successo tra la Toffanin e la Prati nel corso della registrazione. Dopo un durissimo botta e risposta con la padrona di casa, stando a quello che scrive Signoretti, la Prati avrebbe abbandonato lo studio con la Toffanin che avrebbe perso la pazienza accusando la showgirl di aver preso in giro tutti. «Mi sento presa in giro. Io come Barbara d’Urso. Vorrei crederti con tutta me stessa ma è impossibile, non posso nemmeno credere all’esistenza di Mark Caltagirone», avrebbe tuonato la Toffanin.

Silvia Toffanin lite in diretta con Pamela Prati: “vorrei crederti, ma…”

Il caso del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, dunque, continua a far discutere. La prossima puntata di Verissimo potrebbe servire per chiudere definitivamente la vicenda. Nel corso della registrazione, Silvia Toffanin avrebbe chiesto a Pamela Prati di mostrare una foto del fidanzato sul cellulare, ma la showgirl avrebbe rifiutato. Secondo Signoretti, inoltre, lo stesso Mark Caltagirone avrebbe rifiutato di partecipare alla registrazione perché non voleva firmare la liberatoria. “Ci hanno proposto di avere Caltagirone di spalle. Oppure in videochiamata con Skype. Ma dove siamo? A Dallas? A Beautiful?”, avrebbe detto la Toffanin. «L’unico sbaglio che ho fatto è venire in Tv a parlarne. Se ne sta facendo un caso di Stato. Basta col dire che Marco non esiste! Esiste eccome. Ma non sono io che devo obbligarlo ad apparire in Tv», sarebbe stata la replica della Prati. «Vorrei crederti ma è impossibile. Non posso credere all’esistenza di Marco. Abbiamo il numero di telefono? Chiamiamolo», avrebbe proposto la conduttrice di Verissimo a cui, Eliana Micheazzo, agente della Prati, presente alla registrazione, avrebbe assicurato – «Giuro che Mark esiste. Io dello loro storia non voglio sape’ gnente».





