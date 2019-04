Silvia Toffanin/ “Mi sento sempre a disagio, ho paura delle menzogne!”

Silvia Toffanin, si racconta senza filtri tra le pagine di Grazia, settimanale in uscita domani, giovedì 25 aprile 2019, in tutte le edicole. La conduttrice di Verissimo, parla delle sue “debolezze”, di cosa la spaventa e della sua infanzia, guardando “Non è la Rai”, programma ideato da Gianni Boncompagni. “Ma non volevo essere una di loro”, precisa. Sulla rivista diretta da Silvia Grilli, la conduttrice ha parlato anche della sua infanzia a Cartigliano, provincia di Vicenza, 3.000 abitanti. La sua mamma lavorava come bidella mentre il papà faceva l’operaio: “I miei genitori lavoravano, e io passavo molto tempo coi nonni. Il nonno mi raccontava i pettegolezzi del posto. Mi coinvolgevano nelle loro attività: Rosario, processione durante il mese della Madonna. Briscola, Settebello. Giocavamo spesso a carte, vincevo”. Da ragazzina pochissimi innamoramenti: “Direi nessuno, con mio padre geloso. In paese usava che i ragazzi, le comitive di amici citofonassero per dire “scendi”, senza esserci messi d’accordo prima. Rispondeva mio padre, e ogni volta: “Silvia non c’è”. Non mi faceva uscire. Ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca, a condizione che mi accompagnasse lui. Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì”.

Silvia Toffanin, dagli inizi al successo odierno

Silvia Toffanin a 18 anni si trasferisce a Roma, per merito dei risparmi dei nonni. “”Vai, viaggia”, diceva mamma, “non fare come me che sono rimasta qui”. Lo stesso mio padre. Era come se mi stesse dicendo: “io ti ho insegnato a camminare, ora tocca a te””. Poi Milano, Parigi, Atene, Londra, Barcellona. “Avevo iniziato a lavorare molto”. L’ambiente della moda però, non faceva per lei. “Io mi sento sempre un pochino a disagio. Ovunque, anche oggi. Allora avevo paura di tutto, il mio freno o salvezza è stata la paura. Paura di uscire, paura delle menzogne. La mia vita erano lavoro e casa”. Oggi è compagna realizzata, conduttrice sensibile e mamma felice di Lorenzo e Sofia (di 8 e 3 anni). “Da bambina sognavo i vestiti. A 14 anni, con i soldi dei primi lavori, servizi fotografici per cataloghi di negozi della zona, in genere tute da sci, compravo i vestiti. Mia madre ha conservato di sicuro i cataloghi. Me ne sono andata di casa che avevo sulla parete i poster di Claudia Schiffer, sul letto i pupazzi, ed è ancora tutto lì. La mia cameretta è rimasta intatta”.

