SIMONA INSULTA BARBARA, RISSA A UOMINI E DONNE/ “Foto da put*ana!” e la De Santi…

Va in scena a Uomini e Donne un siparietto che sul web sta scatenando molte critiche e che ha come protagoniste Simona e Barbara. L’insulto della prima ai danni della De Santi scatena la reazione del pubblico. Maria De Filippi chiede a Barbara di che foto si tratti e la dama spiega che si tratta di un scatto di due anni fa, fatto per pubblicizzare un orologio. In questo indossa soltanto un perizoma ma come il décolleté con la mano. Il “foto da putt*na” beccatosi da Simona la scuote e la lascia in lacrime. Ma sul web, le critiche maggiori sono proprio per la De Santi. “Barbara le mani addosso no, mi spiace ma ti sei troppo alterata e visto che sei professoressa dovresti avere più autocontrollo.. Brutta figura”, queste le parole di uno dei telespettatori di Uomini e Donne. (Aggiornamento di Anna Montesano)



LITE CON INSULTI TRA BARBARA E SIMONA

Puntata piuttosto movimentata quella del trono Over di Uomini e Donne in onda oggi. Si riparte da Barbara De Santi al centro dello studio che continua a parlare di Stefano Pastore ma non con parole lusinghiere. Sono in molti ad iniziare a pensare alla presenza di un “inciucio” tra lui e Simona, visto che la dama continua ad ammettere di provare sentimenti per lui, nonostante si sia comportato con lei molto male. Le illazioni di Barbara fanno però perdere la testa a Simona che, come mostra il promo della prossima puntata di Uomini e Donne, lascia la sua postazione per avvicinarsi con fare minaccioso alla De Santi. A lei, Simona dice: “Senti maestrina, vogliamo parlare di quella foto da putt*na online?” Chiaramente, l’insulto in questione è stato silenziato ma è facilmente intuibile la parola da lei pronunciata.

BARBARA E LA FOTO “INCRIMINATA”: INTERVIENE LA DE FILIPPI

Il riferimento che Simona fa a Uomini e Donne sembra essere ad uno scatto piccante pubblicato da Barbara De Santi qualche tempo fa sul suo profilo Instagram (clicca qui per vederla), che già fece discutere in studio. Nella foto, Barbara indossa soltanto dei micro-slip mentre il seno e coperto da una mano. Intanto, in studio, le parole di Simona scatenano l’ira di Barbara che con un gesto di grande stizza, le tira via il nome appuntato sul petto e glielo lancia a terra. Di fronte a questa scena, il pubblico rumoreggia, mentre Maria De Filippi interviene, basita da quanto visto. A Simona, la conduttrice dice: “Capisco tutto, però per un uomo perdere la testa così… non siamo più delle bambine”. (Clicca qui per il video)



