SIMONA VENTURA A THE VOICE OF ITALY/ “Immigrant song è la canzone di Matteo Salvini”

Simona Ventura fa discutere. Durante l’ultima puntata di The Voice of Italy 2019, il talent musicale che ha segnato il ritorno in Rai della conduttrice televisiva, Super Simo si è lasciata scappare una battuta sul vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Tutto è successo durante la presentazione di un concorrente che ha portato sul palco di The Voice il brano “Immigrant song” dei Led Zeppelin. La canzone del 1970 del gruppo musicale britannico ha spinto durante la registrazione di The Voice la conduttrice a chiamare in causa proprio Matteo Salvini. La Ventura, infatti, col suo fare sornione ha detto: “E’ la canzone di Salvini questa!”. Una battuta che naturalmente ha generato una grande polemica sui social e non solo.

Simona Ventura e la battuta su Matteo Salvini

Va detto che soli pochi giorni fa proprio Matteo Salvini durante un comizio aveva consigliato a dei dissidenti: “Se cantate Bella ciao vi segnalo a The Voice”. Possibile che Simona Ventura abbia voluto replicare alla battuta del Segretario Federale della Lega oppure semplicemente c’è dell’altro? Non è una novità, infatti, che da quando Matteo Salvini è salito al Viminiale ha portato avanti una dura politica contro gli immigrati e le Ong. Prima di tutto ha deciso di chiudere i porti riducendo così il numero di immigrati nel nostro Paese. Una scelta a lungo discusso e criticata che ha trasformato Matteo Salvini nel vero antagonista degli immigrati. Chissà che dietro questa battuta divertente della Ventura non possa esserci un messaggio di più ampio respiro.

Immigrant Song a The Voice of Italy 2019

“La canzone dell’immigrato”, questa la traduzione di “Immigrant Song” canzone del 1970 dei Led Zeppelin non ha portato fortuna al concorrente visto che nessuno dei quattro coach Guè Pequeno, Morgan, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio si sono girati per farlo entrare in uno dei team. Simona Ventura si è dispiaciuta molto della cosa al punto da dichiarare: “Io l’avrei fatto passare solo per il testo”.



