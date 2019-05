Simona Ventura/ Sono felice ma rimango una bastian cintraria… (The Voice of Italy)

Simona Ventura ha ritrovato entusiasmo ed energia grazie a The Voice Italia 2019. Ma in realtà Super Simo non aveva perso proprio nulla. E forse proprio per questo i vertici Rai l’hanno voluta alla guida del talent musicale, con un lungo corteggiamento che ha dato vita al secondo atto di Simona Ventura nella tv pubblica. “Diciamo che sono partita in guerra e sono tornata”, le parole della conduttrice durante l’ospitata a Tv Talk. La showgirl si è raccontata in una lunga intervista, parlando del suo periodo a Mediaset, del ritorno in Rai e del suo rapporto coi 4 giudici di The Voice (Elettra Lamborghini, Gué Pequeno, Gigi D’Alessio e Morgan). La Ventura si è detta felicissima di questa nuova opportunità, ma soprattutto della libertà creativa che la dirigenza Rai le ha concesso con grande fiducia.

Simona Ventura, The Voice è già un successo straordinario

Le prime puntate di The Voice sono state straordinarie dal punto di vista degli ascolti, con 2,4 milioni di telespettatori e l’11,1% di share. Dati incredibili, soprattutto se si considera il fatto che Simona Ventura sembra aver sfondato anche tra il pubblico dei più giovani e sui social network. “Per me questo è un periodo veramente felice” ha commentato l’ex moglie di Stefano Bettarini. Sul suo atteggiamento da bastian contrario durante la trasmissione, la Ventura risponde: “Mi piace farlo, io sono bastian contraria per poter far cambiare idea al pubblico sui giudici”. In questo senso Simona si riferisce alle tante critiche ricevute da Gigi D’Alessio nelle scorse settimane, non appena era stato nominato tra i giurati dopo l’esclusione di Sfera Ebbasta.

Simona Ventura come coach a The Voice of Italy?

In molti vorrebbero vedere Simona Ventura come coach di The Voice. Non solo ottima conduttrice, secondo alcuni utenti saprebbe dirigere al meglio i talenti del programma. Durante l’intervista a Tv Talk le è stato chiesto un parere sul possibile cambio di ruolo: “Assolutamente no. I giudici devono saper cantare” ha precisato Simona, che per quanto riguarda la scaletta del programma anticipa possibili novità per il gran finale: “Basta che non lo dite agli olandesi…” scherza la Ventura, alludendo ai detentori del format originario. Dunque The Voice Italia si ispirerà al format classico per far volare ancora più in alto gli ascolti. Simona Ventura è certa di poter vincere anche questa sfida…



© RIPRODUZIONE RISERVATA