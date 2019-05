SIMONE COPPI, MARITO ELIANA MICHELAZZO NON ESISTE/ Nel 2009 scrive “Mi sono sposata”

Simone Coppi è il finto marito di Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati ospite della nuova puntata di Live – Non è la d’Urso in onda mercoledì 22 maggio 2019. La Michelazzo sarà protagonista di una intervista registrata proprio per Barbara d’Urso in cui confessa di non aver mai visto Mark Caltagirone, ipotetico marito di Pamela Prati, e non solo. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche rivelato di non aver mai conosciuto Simone Coppi, l’uomo che ha dichiarato nel 2009 di aver sposato. Il Pratigate è solo la punta di un iceberg destinato a crollare, ma sono ancora tante le cose da capire e chiare. Una cosa è certa, la Michelazzo ha deciso di scendere da questa nave che oramai sta per affondare tirandosi fuori e dicendo la sua verità.

Eliana Michelazzo: “Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi”

Nella lunga intervista rilasciata a Live Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo ha rivelato non solo di non aver mai incontrato Mark Caltagirone, fidanzato di Pamela Prati, ma anche di non aver mai conosciuto Simone Coppi, l’uomo che nel 2009 avrebbe sposato con tanto di cerimonia nuziale. “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone – ha rivelato Eliana facendo poi una confessione choc: io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità”. Ma dove sta la verità? La confessione di Eliana è sicuramente strana, visto che sui social l’agente di Pamela Prati ha scritto una cosa completamente diversa.

Eliana Michelazzo: “sono sposata con Simone”

Nel 2009 Eliana Michelazzo sui social parlava del suo matrimonio con Simone Coppi così: “Ciao a tutti da oggi è ufficiale sono sposata con Simone, abbiamo fatto la promessa, poi il 21 dicembre faremo la cerimonia in chiesa. Spero che siete felici per noi. Baci”. Ai fan increduli, visto che la ex corteggiatrice di Uomini e Donne non aveva mai pubblicato una foto chiara dell’uomo, ripreso sempre di spalle o di profilo, aveva risposto così: “Non possiamo mostrarci. Simone fa un lavoro di responsabilità a causa del quale preferisce non apparire sui giornali”. La titolare dell’agenzia AICOS era andata oltre arrivando a tatuarsi il nome del marito Simone sul braccio: “però se può zittire la gente mi sono tatuata il suo nome sul braccio, questa è la prova che il nostro amore è autentico e pulito”. Fin dove si può arrivare per visibilità e denaro?



