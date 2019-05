Simone Ilari / Ciao Darwin 8, il concorrente di Milano alla Macchina Del Tempo

È il milanese Simone Ilari il concorrente prescelto dalla sfera di Madre Natura per sfidare la sorte alla Macchina del Tempo di Ciao Darwin 2019. Rigorosamente nelle file dei Nati Vecchi, Ilari si è calato senza alcun indugio nella gara senza spazio e senza tempo, ritrovandosi in men che non si dica nella Terra del Sol Levante. Assieme all’altra protagonista prescelta dalla sorte, Maria Cristina Giudetti, Ilari si è lasciato travolgere dalle singolari scenografie e dalle incalzanti domande di Paolo Bonolis, senza nascondere qualche piccolo segno di cedimento quando, munito delle caratteristiche bacchette giapponesi, ha dovuto afferrare dei pezzi di sushi posti sul corpo seminudo di una modella. Quando la gara ha preso il via, il concorrente ha deciso però di mettere da parte le singolari posate e, dopo aver rotto ogni indugio, ha scelto di mangiare direttamente dal corpo dell’affascinante protagonista. Riuscirà a portare la squadra capitanata da Raffaello Tonon in vantaggio?

In Giappone per la nuova sfida

Ha accettato dipartire alla volta del Giappone, ha mangiato alcune porzioni di sushi dal corpo di una modella e ha sorseggiato una tazza di sakè. Ma le prove della Macchina del Tempo di Ciao Darwin 8 previste per Simone Ilari sono state numerose e tra queste non possiamo dimenticare quella divertentissima del gangnam style. Dopo essersi cimentato nella famosissima coreografia, spazio allo sport con un lottatore di sumo professionista, ma a combattere sono stati proprio i concorrenti, che per l’occasione hanno dovuto indossare delle tute ingombranti. Unica regola della sfida quella di colpirsi con la pancia, per un incontro di circa due manche. Spintoni, urla, risate: Simone Ilari è riuscito ad avere la meglio sull’avversaria, che nel corso della sfida non ha potuto fare a meno di manifestare una certa inferiorità fisica. Riuscirà il concorrente di Milano a regalare la vittoria alla squadra dei Nati Vecchi?

