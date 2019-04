Simone Zaza, video scherzo Le Iene/ Notte a caccia di due rapinatrici!

Dopo Marco Mengoni, è Simone Zaza la vittima dello scherzo de Le Iene: l’attaccante del Torino finisce nelle grinfie dell’inviato Sebastian Gazzarini e per lui non è stata decisamente una notte come tutte le altre. Il calciatore di Policoro abita in una lussuosa casa di Torino e vive insieme a Luigi, suo amico di infanzia: sarà lui il protagonista dello scherzo, complice del programma in onda su Italia 1. Le Iene hanno fatto così credere che Luigi abbia portato a casa due ragazze per divertirsi con lui sul divano del salotto di Zaza, documentando il tutto con immagini. Ma non è finita qui ovviamente: dopo il divertimento, le due gli hanno anche svaligiato casa. E soprattutto sono spariti i Rolex a cui è molto legato, così come l’oro, la macchina Jaguar e i contanti.

Un vero e proprio dramma per Simone Zaza, che una volta informato del furto subito prova subito a cercare le due responsabili. Una speranza è legata al segnale del cellulare rubato a Luigi, rintracciabile grazie ad una speciale applicazione. E da qui in poi inizia l’avventura, una specie di spedizione punitiva lungo le strade notturne di Torino. Dai marciapiedi ai night club, Simone Zaza e i suoi amici provano a scovare le due ladre: a svelare il mistero arriverà Sebastian Gazzarini, che lascerà di stucco l’ex calciatore della Juventus. «Io ti uccido a te», dice Zaza rivolgendosi al suo amico: «Già stavo rosicando che oggi non ho giocato». Clicca qui per vedere il video dello scherzo de Le Iene a Simone Zaza.

