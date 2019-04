Sofia Sole Cammarota, chi è/ La “Principessina” di Gigi D’Alessio a The Voice 2019

Sedici anni e una voce soave: Sofia Sole Cammarota è riuscita a conquistare tre dei quattro i giudici di The Voice of Italy 2019. Morgan, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio sono stati colpiti al cuore dalla voce della 16enne che ha portato sul palco di The Voice “People help the people” di Birdy. Per lei grandi applausi dal pubblico in studio ma anche dai quattro giudici, che trovano in lei un bellissimo talento. Alla fine, la giovanissima Sofia Sole sceglie Gigi D’Alessio che la soprannomina subito “principessina” e le promette che insieme faranno un bellissimo percorso. Di Sofia Sole Cammarota si conosce ben poco: la 16enne è abbastanza popolare sui social, dopo ha oltre 20 mila follower, tra i quali anche qualche volto noto del mondo dello spettacolo.

SOFIA SOLE CONQUISTA GIGI D’ALESSIO E IL WEB

Sofia Sole Cammarota, la “principessina” di Gigi D’Alessio, potrebbe essere una delle finaliste di The Voice of Italy. Ma cosa ne pensa il pubblico a Casa della giovane Sofia? Ecco alcuni dei commenti dal web: “questa ragazza mi ha fatto venire i brividi dall’inizio fino ad ora che non canta più …… ha ragione gigi: la sua voce arriva al cuore.”; e ancora “Sofia, una dolcezza sconfinata e un talento ineccepibile. Brava!”; “Fantastica ! È il secondo gioiellino che si accaparra Gigi brava , ottima scelta”. Ottimi pareri anche dal web per Sofia: riuscirà a conquistare il pubblico di The Voice?

