Soleil Sorge/ La “zia” perfetta per Santiago: il “clan” Rodriguez è nelle sue mani!

Procede molto bene la relazione d’amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. La coppia, dopo essersi conosciuta all’Isola dei Famosi 2019, ha subito mostrato immediato feeling, tanto da avere costantemente l’occasione per baciarsi, abbracciarsi e passare del tempo insieme. Nonostante la loro vicinanza, nessuno si aspettava che la frequentazione potesse proseguire per tanto tempo, anche una volta fuori dall’Honduras, ed invece… Dapprima è stato eliminato lui e dopo un paio di settimane, anche lei ha dovuto lasciare il programma. Una volta arrivata in studio, è stata accolta dall’abbraccio del fratello minore di Belen che, già nelle precedenti interviste, aveva ufficializzato il suo trasporto, non potendo parlare di amore. Per essere “accettati” appieno però, la bella Soleil avrebbe dovuto passare dal clan dei Rodriguez in quanto, senza la loro “autorizzazione” non si va da nessuna parte. Per questo motivo, sia Cecilia che Belen, sembravano anche avere delle remore ma pian piano, le cose sono notevolmente migliorate, a favore di un sincero rapporto di stima.

Soleil Sorge, “zia” perfetta del piccolo Santiago

Soleil Sorge è entrata ufficialmente nel “clan Rodriguez”, come mostrano gli scatti condivisi tramite social, che la ritraggono a cena con la famiglia di Jeremias. Di recente, ospite al Maurizio Costanzo Show, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2019 ha spiegato di apprezzare moltissimo la “cognata” Belen, per la quale ha riservato parole di stima e affetto: “Con Belen Rodriguez va bene, ci siamo conosciute. È meravigliosa, stupenda e tra l’altro cucina da Dio questo non me l’aspettavo. Non ce la vedi tra i fornelli? E invece sì, cucina benissimo”. Per i fratelli Rodriguez questo è proprio un momento d’oro, specie in amore. Belen è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, Cecilia è felicissima con Ignazio Moser e Jeremias ha ritrovato il sorriso con la bella ex corteggiatrice. Proprio la Sorge, si è perfettamente integrata con la famiglia, tanto da essere anche una ottima zia per il piccolo Santiago, così come documentato dal suo fidanzato che li mostra mentre giocano insieme dipingersi il volto e rincorrendosi nell’ormai tipico salotto della casa di Belen.

