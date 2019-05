SONIA AMORUSO, EX MOGLIE ALEX DEL PIERO/ 19 anni d’amore e tre figli

Sonia Amoruso è l’ex moglie di Alex Del Piero, il campione che rivedremo in tv sabato 11 maggio nelle vesti di “ballerino per una notte” durante la settima puntata di Ballando con le Stelle 14. Una partecipazione imperdibile visto che il Puntiricchio, dopo aver fatto sognare i tifosi bianconeri e quelli della Nazionale Italiana per tantissimi anni, dopo aver appeso le scarpette al chiodo è pronto a cimentarsi in una nuova divertente avventura. La partecipazione di Alex in un programma seguitissimo come Ballando riaccende anche i riflettori sulla vita privata. Il calciatore dal 2005 è sposato con Sonia Amoruso, una bellissima donna con cui ha avuto tre bellissimi figli: Dorotea, nata nel 2009, il primogenito Tobias, venuto al mondo nel 2007, e il più piccolo Sasha, nato nel 2010. Un amore importante entrando in crisi lo scorso anno. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, che ha parlato di un allontanamento tra i due. La coppia, infatti, tornata in Italia da Los Angeles si sarebbe divisa: Alex vivrebbe a Milano, mentre Sonia a Torino.

Sonia Amoruso e Del Piero

Una storia d’amore importante quella nata tra Sonia Amoruso e Alex Del Piero; un amore vissuto lontano dai riflettori e dai clamori del mondo del gossip. I due si sono incontrati per caso nel 1999 in un negozio di scarpe di Torino dove la bella Sonia lavorava come commessa. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Pochi anni dopo Alex e Sonia hanno deciso di sposarsi in gran segreto e mettere su famiglia. Una lunga vita insieme in giro per il mondo: dapprima l’Italia poi l’Australia fino al trasferimento in California. A Los Angeles i due hanno vissuto per diverso tempo dopo il ritiro dal calcio del Pinturicchio. Oggi però le cose sembra essersi incrinato qualcosa nel rapporto tra tra l’ex calciatore e l’ex commessa. Alla base del loro allontanamento ci sarebbero delle incomprensioni che hanno spinto Alex e Sonia a separarsi. La conferma arriva anche dai rispettivi profili social: la loro ultima foto insieme con i figli risale ad Halloween 2016 e durante il red carpet dell’American Cinematheque Awards Gala di Los Angeles.

Alex Del Piero e Sonia Amoruso: “l’importante era rimanere insieme”

Sonia Amoruso e Alex Del Piero non hanno mai parlato della loro crisi alla stampa. Non ci sono interviste né tantomeno dichiarazioni in merito alla vicenda. Nel 2012 però, in occasione dell’addio di Alex Del Piero alla Juve, Sonia si è raccontata a Vanity Fair a pochi giorni dal trasferimento a Sidney in Australia. “Non ho avuto paura perché la mia testa era già predisposta a un cambiamento. Vicino o lontano, a quel punto cambiava poco. L’importante era rimanere insieme” ha detto la donna, che non ha avuto alcun dubbio nel seguire l’amore della sua vita e il padre dei suoi tre figli Tobias, Dorotea e Sasha.



