Sonia Bruganelli/ La moglie di Bonolis offesa sul web: “Cafona, burina arricchita!”

In questi giorni sembra proprio non esserci pace per Paolo Bonolis. Dopo le numerose polemiche per via dell’incidente di Ciao Darwin, questa volta a finire nell’occhio del ciclone è stata nuovamente sua moglie Sonia Bruganelli. In seguito all’infortunio dello show, è arrivata perfino l’inchiesta della Procura di Roma che ha messo sotto sequestro i rulli del Genodrome, su cui è scivolato il concorrente che attualmente rischia la paralisi. Per rimettere insieme i pezzi, Bonolis ha deciso di affidarsi ad un comunicato stampa ufficiale insieme a Mediaset e Sdl2005, la società di produzione del programma, per “manifestare vicinanza umana e rammarico per l’accaduto” e comunicare di “aver già attivato la polizza assicurativa a copertura dell’infortunio”. Se il pensiero per iscritto è arrivato anche con una certa tempestività, gli internauti avrebbero gradito due parole da parte del conduttore in persona, da condividere tramite i suoi profili personali in rete. Al momento invece, tutto tace.

Sonia Bruganelli ancora al centro delle polemiche: ecco perché

“Avviene un grave incidente e fate finta di niente…complimenti!!!”, si legge sul web in merito alla questione dei rulli di Ciao Darwin. E ancora: “ma una parolina per il ragazzo che rischia la paralisi no?? VERGOGNA”. Per non alimentare la polemica, Paolo Bonolis ha deciso di trincerarsi dietro il silenzio, per non generare anche dei fraintendimenti. Di parere contrario – evidentemente – la moglie Sonia Bruganelli, fondatrice della società Sdl2005 che produce il programma. L’imprenditrice su Instagram ha pubblicato un post in cui si lamenta perché vorrebbe comprare tutte le borse che vede nei negozi, ma non riesce mai a decidersi. “Non sono tutte mie ma non vado fiera di ciò”, ha scritto nella didascalia a commento dello scatto postato all’interno di una lussuosa boutique in pieno centro a Roma. L’immagine, ha sollevato l’ira funesta degli haters. “Un bel dilemma davvero”, commenta qualcuno, ricordandole che “dovrebbe pensare a ben altro”. Questa ostentazione del lusso poi, ha provocato anche sgradevoli commenti fino a definirla “cafona burina arricchita”.





