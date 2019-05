Sophia Vegas girovita più stretto al mondo/ Polemiche dopo il parto (Non è la d’Urso)

Sophia Vegas e girovita più stretto del mondo

Nel corso del nuovo appuntamento con Live – Non è la d’Urso, tra gli ospiti troveremo anche Sophia Vegas. Direttamente da Los Angeles, la bionda racconterà dell’intervento a cui si è sottoposta: l’asportazione di alcune costole per avere il girovita più stretto del mondo. Tre mesi fa la donna ha partorito ed è diventata mamma, questo quindi, ha scaturito notevoli polemiche. Fino a poco tempo fa, quando si parlava di punto vita estremamente piccoli, ci veniva in mente Cathie Jung, signora che ha vinto il premio del Guinness World Records, che ha raccontato in più di una occasione come ha raggiunto questo singolare primato, indossando un corpetto per 24 ore al giorno, ogni giorno e per 12 anni di seguito. Con questo escamotage davvero estremo, con il passare del tempo ha raggiunto un punto vita sempre più striminzito. L’inizio del record data il 1983. all’epoca Cathie ha indossato un corsetto di 70 centimetri, successivamente cambiato con uno di 50 e poi con un altro di 40, fino a raggiungere il punto massimo: un girovita che misura 38,1 cm.

Sophia Vegas “scipperà” il record a Cathie Jung di girovita più stretto del mondo?

Sophia Vegas ospite di Barbara d’Urso durante la nuova puntata di Live che andrà in onda oggi, mercoledì 8 maggio 2019 a partire dalle 21,20 circa, racconterà dell’intervento che ha voluto affrontare, per uno show che si occuperà ancora una volta di chirurgia estetica. La star della televisione tedesca è diventata famosa anche per essere molto amica di Rodrigo Alves, il Ken Umano che spesso ha avuto modo di essere presente nei programmi di Barbara d’Urso, compresa una breve parentesi al Grande Fratello dello scorso anno. Ma cosa accomuna Rodrigo a Sophia? Ovviamente la passione per la chirurgia. Anche lei, infatti, è ossessionata dai ritocchini, tanto che è arrivata a spendere 70.000 sterline per rifarsi lato il lato B, le labbra, il seno e per avere una vita sottilissima. In questo periodo, dopo avere messo al mondo una bambina, le critiche sul suo conto sono lievitate. Secondo i media infatti, proprio la babysitter passerebbe più tempo con la bimba della madre.

Chi è Sophia Vegas?

Ma chi è Sophia Vegas? La 31enne è nata a Berlino Est nel 1987 come Sophia Hildebrand. Quando era una bambina, i suoi genitori si sono separati. Per due anni, dal 2007 al 2009, la bionda ha studiato ricerche di mercato, media design e giornalismo presso un’accademia indipendente. Poi ha abbandonato gli studi. Più tardi, è entrata in affari nel campo immobiliare. E’ diventata famosa dopo avere sposato un ex proprietario di un bordello. Due anni dopo, Sophia Vegas ha divorziato entrando nella Casa del Grande Fratello Vip annunciando di aspettare un figlio da Daniel Charlier. Questa sera, nel corso di Live – Non è la d’Urso, la sua particolare ospitata farà sicuramente chiacchierare più del previsto. Di contro la bionda, potrà raccontare di essere una buona madre smentendo le voci sul suo conto che la apostrofano come una donna che non si occupa quanto dovrebbe dei suoi figli.



