Sophie Turner e Joe Jonas, luna di miele privata/ Location “bizzarra” dopo le nozze

Dopo il matrimonio a sorpresa, Sophie Turner e Joe Jonas fanno parlare di loro anche per la luna di miele. Una scelta bizzarra quella dell’attrice e del cantante dei Jonas Brothers. Stanno infatti trascorrendo la linea di miele nel club San Vicente Bungalows a West Hollywood, di proprietà di Jeff Klein, noto albergatore, ristoratore e proprietario della Sunset Tower. Di bizzarro c’è che in questo posto, lussuoso ma non troppo, sono banditi i cellulari. C’è infatti una politica severa sulla privacy che va rispettata. Come riportato da Tabloit, per poter alloggiare in questa struttura, composta da nove bungalow, bisogna firmare all’arrivo un codice di condotta che prese anche la consegna dei propri cellulari ai membri dello staff. E quando vengono restituiti ai legittimi proprietari, vengono coperte le ottiche con un adesivo per evitare selfie, foto e video vari. Anche se sono a Los Angeles, Sophie Turner e Joe Jonas si sono ritagliati uno spazio lontani da tutti grazie a quest’oasi.

SOPHIE TURNER E JOE JONAS, LUNA DI MIELE PRIVATA

A quanto pare la privacy è diventata il nuovo lusso. Lo dimostrano la star che interpreta Sansa Stark in Game of Thrones e il neo marito Joe Jonas. Del resto dopo le nozze non è il caso di godersi il tempo insieme in totale relax e privacy? Una fonte ha raccontato al New York Post che la coppia può ordinare tutto ciò che vuole al loro bungalow senza preoccuparsi di essere visti o fotografati. Il club San Vicente Bungalows vanta arredi anni ’20, una sala da biliardo decorata con opere d’arte svizzera, uno splendido giardino e una piscina scenografica all’aperto. Per abbonarsi bisogna sborsare 4,200 dollari all’anno, ma ne vale la pena, altrimenti non si sarebbero concessi una pausa in questo posto lontano dai riflettori anche Lady Gaga, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Jennifer Aniston e Steven Spielberg. Ora tocca a Sophie Turner e Joe Jonas, che non sono volati lontano per organizzare una luna di miele “privata”.

