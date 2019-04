Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Video “è una femmina, il nome della bambina è Bianca”

Ursula Bennardo è incinta ma questa non è la notizia di oggi visto che la dama di Uomini e donne vive un momento felice al fianco del suo Sossio Aruta e si prepara ad affrontare gli uomini mesi di gravidanza prima del parto. La novità del giorno è che lei e Sossio Aruta hanno deciso di pubblicare un bel video sui social per annunciare che avranno la bimba che entrambi desiderano. Ebbene sì la loro quasi squadra di pallone avrà finalmente una femminuccia da coccolare. Sia Sossio che Ursula hanno avuto due figli dalle loro precedenti relazioni e tutti sono maschi, la loro piccola Bianca, questo sarà il nome della bambina, sarà la prima femminuccia per entrambi. Proprio i due, ospiti a Uomini e donne nelle scorse settimane, hanno parlato del loro bambino sperando che fosse proprio una femminuccia.

IL VIDEO DELL’ANNUNCIO SUI SOCIAL

E’ inutile dire che entrambi sono felicissimi e i fan hanno potuto condividere questa gioia con loro grazie ad un video in cui vediamo Ursula mostrare il suo pancino in una stanza piena di palloncini blu e rosa. Solo arrivata al cospetto di Sossio Aruta, ha iniziato un conto alla rovescia e ha poi lasciato scoppiare un palloncino con all’interno solo coriandoli rosa svelando così che sarà femmina. Il video è accompagnato da questo messaggio: “Mi sembra un sogno,una favola…avremo la bambina che tanto volevi amore @sossioarutaofficial …💖…sono emozionata,mi tremano le gambe….penso che lei unirà tutti i nostri ometti e la nostra sarà una famiglia allargata bellissima. Nascerà BIANCA e sarà la nostra principessa“. I commenti e gli auguri per la coppia non sono mancati e lo stesso Sossio sul suo profilo scrive: “Finalmente arriverà la principessa che desideravo. Amore mio grazie per questa ennesima emozione ti amo”. Ecco di seguito il video del momento:





