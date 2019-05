Sossio Aruta, Finti Giovani/ Il Re Leone pronto a sconvolgere Bonolis (Ciao Darwin 8)

Sossio Aruta sta vivendo un momento d’oro. La sua carriera calcistica continua, nonostante l’età, e finalmente ha trovato la donna che è riuscita a metterlo con le spalle al muro facendo sciogliere nuovamente il suo cuore, tutto grazie a Uomini e donne? Per anni il Re Leone è stato protagonista della trasmissione di Maria De Filippi tra liti, alti e bassi, e spesso è finito alla graticola per via del suo comportamento poco rispettoso delle donne, a detta degli opinionisti, ma tutto è cambiato quando è arrivata in studio la bella Ursula Bennardo. I due si sono amati, si sono lasciati e poi si sono fidanzati e in molti hanno pensato che tutto fosse legato proprio alla partecipazione di Temptation Island dello scorso anno. Il reality estivo sui sentimenti ha fatto calare il sipario sulla loro storia ma non sul loro amore che è tornato a battere più forte di prima in autunno quando i due hanno annunciato il loro ritorno di fiamma.

SOSSIO ARUTA PRESTO PAPA’

Alla fine Sossio Aruta ha annunciato la voglia di fidanzarsi con la dama e poi la gravidanza, sempre in tv. Presto il calciatore diventerà padre di una bambina, la piccola Bianca, proprio grazie alla sua compagna ma, intanto, i fan questa sera lo vedranno a Ciao Darwin 2019. Il Re Leone è stato scelto come capitano della fazione dei finti giovani e chi ha seguito Uomini e donne sa bene perché visto che il calciatore, nonostante la sua età, in questi anni si è mostrato sempre in forma, molto capace nel calcio ma anche nel ballo di cui è il re e che spesso lo vede sul palco di alcuni locali anche al fianco della sua bella compagna Ursula Bennardo. Questa sera a Ciao Darwin 2019 però non sarà chiamato a ballare ma è chiamato a rappresentare la fazione dei finti giovani contro coloro che, invece, sono nati vecchi e chi meglio di Tonon potrà rappresentarli?

IL MATRIMONIO

Nel futuro di Sossio Aruta non sappiamo ancora se ci sarà altra tv ma quello che è certo è che al momento è la sua vita privata la sua priorità. Presto lui e Ursula abbracceranno la loro bambina ma i fan attendono anche un altro annuncio ufficiale ovvero quello relativo al matrimonio. Proprio a Uomini e donne il calciatore si è dimostrato proprio a regalare alla dama qualcosa di intenso e duraturo tanto di averle regalato un anello e di chiederle ufficialmente la mano durante una puntata del trono over. Alcuni si dicono pronti a scommettere che dopo la nascita della bambina le loro famiglie allargate saranno una sola proprio grazie al matrimonio che, a questo punto, potrebbe andare in scena già in autunno o magari nei primi mesi dl prossimo inverno 2019. Arriverà la conferma ufficiale sempre in tv?



