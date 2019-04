Star Wars Episodio IV – Una nuova speranza/ Video su Italia 1 il film di George Lucas

Star Wars Episodio IV – Una nuova speranza è un film di fantascienza del 1977 scritto e diretto da George Lucas che va in onda oggi, 22 aprile 2019, in prima serata su Italia 1. Il film è interpretato da Harrison Ford (Il fuggitivo, Blade runner, Witness – Il testimone), Carrie Fisher (The blues brothers, Harry ti presento Sally, Hannah e le sue sorelle) e Mark Hamill (L’estate della Corvette, Guyver, la serie tv General hospital). Fu distribuito originariamente in Italia con il titolo di Guerre stellari. Questo è il primo capitolo uscito nelle sale della celeberrima saga di Star Wars, ma è numerato come quarto film dopo la trilogia uscita fra il 1999 e il 2005.

Clicca qui per il trailer del film

Star Wars Episodio IV – Una nuova speranza, la trama del film

Andiamo dare un’occhiata alla trama di Star Wars Episodio IV – Una nuova speranza. La Galassia è scossa da una guerra fra l’Impero e i Ribelli fedeli alla vecchia Repubblica, a cui appartiene anche la principessa Leila Organa (Carrie Fisher). L’astronave della principessa, in missione diplomatica, viene attaccata dalle forze dell’Impero, ma la donna prima di essere catturata riesce a nascondere un messaggio cifrato in un piccolo droide. Darth Fener (David Prowse), fedele seguace dell’Imperatore, intende far confessare a Leila dove si trova il covo dei ribelli, in modo da distruggerlo con una nuova potentissima arma in via di costruzione: la Morte Nera, una piccola luna artificiale in grado di distruggere un intero pianeta. Il droide intanto raggiunge il pianeta di Tatooine, dove dovrebbe risiedere Obi Wan Kenobi (Alec Guinness), ultimo cavaliere jedi e destinatario della richiesta d’aiuto della principessa. Per una semplice coincidenza il droide finisce nelle mani di Luke Skywalker (Mark Hamill), un giovane agricoltore orfano che vive con gli zii. Luke, dopo aver visto il messaggio, porta il droide a Kenobi, che scopre nella memoria del piccolo robot i piani rubati della Morte Nera. Obi Wan rivela a Luke che suo padre era Anakin Skywalker, un promettente cavaliere jedi che fu ucciso da Darth Fener. Nel frattempo però le truppe imperiali si sono messe sulle tracce del droide fuggitivo e stanno setacciando Tatooine.

Il trailer del film “Star Wars Episodio IV – Una nuova speranza”





© RIPRODUZIONE RISERVATA