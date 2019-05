Star Wars Episodio VII – Il risveglio della forza/ Su Italia 1 il film di JJ Abrams

Star Wars Episodio VII – Il risveglio della forza va in onda su Italia 1 nella prima serata di lunedì 13 maggio, alle ore 21.35. Si tratta di un film di fantascienza del 2015 diretto da JJ Abrams (Star Trek, Fringe, la serie tv Lost) ed interpretato da Daisy Ridley (Ophelia, Chaos walking, Assassinio sull’Orient Express), John Boyega (Pacific Rim – La rivolta, Detroit, Attack the Block – Invasione aliena), Harrison Ford (la saga di Indiana Jones, Il fuggitivo, Blade Runner) e Adam Driver (Logan Lucky, L’uomo che uccise Don Chisciotte, The dead don’t die). Questo film segna l’inizio della terza e conclusiva trilogia della asga di Star Wars, iniziata nel 1977 con Star Wars Episodio IV – Una nuova speranza.

Star Wars Episodio VII – Il risveglio della forza, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Star Wars Episodio VII – Il risveglio della forza. Sono passati 30 anni dalla battaglia di Endor, che ha segnato la morte dell’Imperatore Palpatine e la dissoluzione del suo Impero Galattico, da cui è sorto il Primo Ordine. Luke Skywalker sembra scomparso nel nulla e sia il Primo Ordine stesso che la Nuova Repubblica sono alla sua ricerca. Poe Dameron (Oscar Isaac), miglior pilota della Repubblica, e Kylo Ren (Adam Driver) si scontrano su Jakku, dove entrambi credono di trovare una mappa che porti a Skywalker. Poe riesce a fuggire, aiutato da uno dei soldati del Primo Ordine, Finn (John Boyega), ma la mappa non viene recuperata. Questa è infatti stata nascosta in un piccolo droide, che viene recuperato da Rey (Daisy Ridley), una ragazza che vive rivendendo rottami. Quest’ultima e Finn si incontrano, ma vengono subito attaccati dal Primo Ordine, che sta cercando di recuperare il droide. Per fuggire i due rimettono in sesto una vecchia nave abbandonata: il Millenium Falcon. Sulle tracce della nave ci sono però anche i loro vecchi proprietari: Chewbecca e Han Solo (Harrison Ford). Quest’ultimo, vecchio amico di Skywalker, è anche in possesso di preziose informazioni per ritrovare il jedi scomparso.

