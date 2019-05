STASH/ Video, da Amici al successo con “Pensare male” (Verissimo)

Stash dei The Kolors è uno degli ospiti della puntata speciale di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il cantante, prof di canto quest’anno del talent show di Maria De Filippi, è pronto a raccontarsi tra successo e vita privata. Nelle radio è uscito da alcune settimane il nuovo singolo Pensare male, che il cantante ha raccontato così dalle pagine di Vanity Fair: “C’è soprattutto Stash. Certo, ho voluto considerare anche chi potesse ritrovarsi nella canzone. Ma, questa volta, non ho cercato la hit. Anche dal punto di vista musicale, ci siamo allontanati dal mainstream. Insieme ai Daddy’s Groove, che hanno prodotto il brano, abbiamo ritrovato le sonorità del French Touch”. Un ritorno col botto, visto che il singolo è alla numero uno dell’airplay radiofonico a conferma dell’indiscusso talento di una delle band di maggior successo nate nel talent show di Canale 5.

Stash: “Pensare male è l’inizio di un nuovo capitolo”

L’uscita di “Pensare Male”, il singolo in cui partecipa anche Elodie, rappresenta i The Kolors e Stash un momento importante della loro carriera. “E’ l’inizio di un nuovo capitolo. Un capitolo necessario, perché si cresce, si va avanti. Si superano i trenta, quest’anno” ha dichiarato il frontman che quest’anno è tornato nella scuola di Amici in veste di professore incontrando non poche difficoltà. Il cantante nelle ultime puntate ha avuto da ridire su uno dei concorrenti più criticati di questa edizione. Naturalmente parliamo di Mameli su cui ha detto: “già sa che è molto attaccabile perché tecnicamente non è forte e a livello di timbrica non è forte. Quando gli fanno notare che gli aiuti tecnici nelle sue performance anziché alzare la testa e dire che è così che si fa il suo genere va sulla difensiva. È stato un atteggiamento da non vincitore. Prima devi credere tu in te stesso e poi devono crederci gli altri”.

Stash: “sono dalla parte dei fattorini”

Il cantante dei The Kolors durante il serale di Amici 18 si è contraddistinto anche durante uno degli sketch di Pio e Amedeo quando hanno commentato la blacklist pubblicata dai fattorini sui personaggi vip tirchi. Tra questi anche Fabio Rovazzi, peraltro presente in studio nelle vesti di direttore artistico per una sera, che non ha commentato la notizia visto che Stash è prontamente intervenuto per sottolineare: “Io la mancia la lascio sempre. Io ho fatto il fattorino, quindi sto coi fattorini”. Il ragazzo campano, infatti, non dimentica il passato e i mille lavori fatti per rincorrere il suo sogno: quello di cantare. Un sogno diventato realtà.

Video Stash: The Kolors, Elodie “Pensare male”

